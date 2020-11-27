丟豬內臟惹議　江啟臣：不強烈杯葛就是縱容獨裁

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江啟臣今晚在臉書發文反擊批評聲浪，強調今年8月28日蔡英文逕自宣布開放萊豬，不只背棄了過去會跟產業溝通、跟在野溝通，會和人民站在一起面對的承諾，對於在野黨與民意的要求更是置之不理，仗著完全執政與國會多數霸凌民意，面對傲慢、毫無誠信的政權，強烈的議事杯葛只是剛好而已。
江啟臣表示，民進黨在野強烈反對萊劑牛、豬進口，要求牛豬分離、零檢出、標示殘留量，必須訂定「嚴」於國際安全標準的容許值，執政後只有一句時空環境變遷，全面開放，昨是今非，雙重標準，卻堅持不向人民道歉，這是執政的傲慢。
江啟臣痛批行政機關面對代表民意質詢的國會議員，實問虛答甚至反質詢挑釁，法定食安會報不召開，導致跨部會的政策協調失靈，讓政策一再反覆、莫衷一是，凸顯出民進黨是為開放而開放，「究竟是多大的國家利益，需要犧牲民眾健康來交換，而犧牲了民眾健康，又有何國家利益可言，從未清楚直接向人民說明，這是在霸凌民意。」
江啟臣說，國民黨已經和民眾一起走上街頭，執政者卻絲毫未感羞愧，口說傾聽民意，卻繼續強渡關山，沒有謙卑傾聽、只有完全傲慢，沒有溝通說明、只有多數霸凌，如果不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始！
新聞來源為Newtalk 新頭殼