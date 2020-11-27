丟豬內臟惹議　江啟臣：不強烈杯葛就是縱容獨裁

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丟豬內臟惹議　江啟臣：不強烈杯葛就是縱容獨裁

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-27 21:22:32

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
行政院長蘇貞昌今（27）日第13度赴立法院施政報告，國民黨團祭出丟擲豬皮與內臟的杯葛手段引發爭議。對此，國民黨主席江啟臣晚間在臉書發文表示，面對傲慢與無視民意的執政黨，只有強烈杯葛表達抗議，不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始！
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立法院會在9月18日開議後，因國民黨立委不滿蘇貞昌未對放寬萊豬進口道歉及回應相關訴求，拒讓蘇貞昌上台報告已達12次，今天再度杯葛議事，甚至丟豬內臟抗議，引爆朝野肢體衝突，蘇貞昌在混戰中終於完成施政報告，而國民黨丟豬內臟的行動也遭致外界非議。
江啟臣今晚在臉書發文反擊批評聲浪，強調今年8月28日蔡英文逕自宣布開放萊豬，不只背棄了過去會跟產業溝通、跟在野溝通，會和人民站在一起面對的承諾，對於在野黨與民意的要求更是置之不理，仗著完全執政與國會多數霸凌民意，面對傲慢、毫無誠信的政權，強烈的議事杯葛只是剛好而已。

江啟臣表示，民進黨在野強烈反對萊劑牛、豬進口，要求牛豬分離、零檢出、標示殘留量，必須訂定「嚴」於國際安全標準的容許值，執政後只有一句時空環境變遷，全面開放，昨是今非，雙重標準，卻堅持不向人民道歉，這是執政的傲慢。

江啟臣痛批行政機關面對代表民意質詢的國會議員，實問虛答甚至反質詢挑釁，法定食安會報不召開，導致跨部會的政策協調失靈，讓政策一再反覆、莫衷一是，凸顯出民進黨是為開放而開放，「究竟是多大的國家利益，需要犧牲民眾健康來交換，而犧牲了民眾健康，又有何國家利益可言，從未清楚直接向人民說明，這是在霸凌民意。」

江啟臣說，國民黨已經和民眾一起走上街頭，執政者卻絲毫未感羞愧，口說傾聽民意，卻繼續強渡關山，沒有謙卑傾聽、只有完全傲慢，沒有溝通說明、只有多數霸凌，如果不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始！

新聞來源為Newtalk 新頭殼
江啟臣在臉書發文，痛批執政黨傲慢與無視民意。 圖：翻攝江啟臣臉書
江啟臣在臉書發文，痛批執政黨傲慢與無視民意。 圖：翻攝江啟臣臉書
 
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