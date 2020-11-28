波斯灣局勢現變數！核計劃之父遇襲身亡 伊朗揚言報復
波斯灣局勢現變數！核計劃之父遇襲身亡 伊朗揚言報復
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-28 06:37:35
伊朗國營傳媒 27 日報導，該國著名的核科學家法赫里扎德（ Mohsen Fakhrizadeh ）於首都德黑蘭附近遇襲身亡，現場血跡斑斑，由於事件發生正值美國總統川普傳出有意對伊朗動武，也引起外界揣測。不過目前尚未有組織出面承認犯行，也有分析推測不排除與以色列有關。
綜合外媒報導，法赫里扎德素有伊朗「核計劃之父」之稱，是伊朗最著名的核科學家之一，同時也是該國革命衞隊的高級軍官，西方國家普遍認為，法赫里扎德在協助伊朗發展核武等事上扮演重要角色，甚至還曾被與二戰時期「曼哈頓計劃」的美國科學家奧本海默（ J. Robert Oppenheimer ）相提並論。伊朗媒體聲稱，事發時法赫里扎德乘坐的車輛行經德黑蘭東部的冷水鎮（ Absard ），遭一輛裝有炸藥的貨車襲擊，外加數名槍手持機關槍掃射，導致法赫里扎德嚴重受傷，送醫後不治。
襲殺事件發生後，伊朗革命衛隊隨即發表聲明，肯定他對科學及國家的貢獻，伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）也於推特證實事此事，聲稱這屬於「國家級恐怖行為」，指控以色列為幕後黑手之一，揚言報復，就連伊朗最高精神領袖哈姆尼的軍事顧問赫甘（ Hossein Dehghan ）亦暗示這是美國總統川普在任期最後與以色列挑起事端，對此以國則暫未回應。伊朗近年與美國、以色列關係不佳，除了此番法赫里扎德遇刺外，伊朗革命衞隊重要將領蘇萊曼尼（ Qasem Soleimani ），年初才在伊拉克巴格達國際機場，遭美軍以無人機襲擊身亡，一度引發國際局勢緊張，甚至導致烏克蘭航空民航客機遭誤擊、 176 人喪生的不幸事件。