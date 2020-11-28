被制裁禁用銀行戶頭　林鄭月娥：我都領現金、家裡很多錢

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被制裁禁用銀行戶頭　林鄭月娥：我都領現金、家裡很多錢

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-28 09:48:16｜update2020-11-28 09:51:36

▲香港特首林鄭月娥近日接受港媒專訪，坦承因制裁而無法使用銀行戶頭，但也不忘強調為了維護國家安全而被制裁是她的榮幸。資料照。（圖／翻攝自《香港01》）
▲香港特首林鄭月娥近日接受港媒專訪，坦承因制裁而無法使用銀行戶頭，但也不忘強調為了維護國家安全而被制裁是她的榮幸。資料照。（圖／翻攝自《香港01》）
包含香港特首林鄭月娥在內，多位中港官員因違反人權、自由與民主等原因，在過去一年陸續遭到美國制裁，林鄭月娥近日接受港媒採訪時透露，自己因制裁而無法正常使用銀行戶頭，薪水都是支領現金，但也不忘強調自己是為了維護國家安全才會如此，她對此感到光榮。
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綜合香港媒體報導，林鄭月娥 27 日接受《香港有線電視》專訪，批評區議會過去一年「吵吵鬧鬧」，已經偏離基本法賦予的組織功能，身為特首，她不會坐視別人隨意侮辱政府及警務人員，將採取措施讓區議會恢復「正常」。
林鄭月娥還說，港區國安法第 6 條提到就任公職要宣誓擁護基本法，效忠特區，政府正研究什麼人該受約制，並稱如果連基本的政治問題都處理不好，也很難去談普選。

而在《香港國際財經台》（ HKIBC ）的英文訪問中， 被問到是否因被美國實施制裁導致生活不便時，林鄭月娥也透露她身為香港特區的行政長官，卻沒有銀行能提供服務，所以自己每天都是用現金買所有物品。

林鄭月娥強調，由於她沒有銀行戶口，所以政府發薪給她都是用現金，家裡也存有大量鈔票，言下之意是並不缺錢；雖然她不是從一開始就沒有銀行戶頭可用，但為了維護國家安全被制裁，林鄭月娥也自覺光榮。
 
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