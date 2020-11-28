英媒：中國向不丹增加領土聲索　鎖定野生保護區

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根據報導，在此之前，不丹政府曾向全球環境基金（Global Environmental Facility）申請資助薩克登保護區內的數個工作項目，卻遭中方代表反對，理由是保護區所在地有「主權爭議」，不應撥款。
薩克登保護區的位置，鄰近中國聲稱擁有主權的印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱為「藏南地區」）。
報導指出，不丹方面駁斥中國上述說法指出，這一地區在兩國過去24輪邊界談判中「從未被提及」。
此後，中國外交部發言人汪文斌7月間曾明確表示，中國與不丹之間邊界仍未勘定，中段、東段、西段界線存在爭議。報導說，汪文斌指的「東段界線」，明顯在是指薩克登保護區。
根據報導，1984年以來，中國與不丹之間的邊界談判，主要聚焦在不丹西部約269平方公里與北部約500平方公里的土地。
不丹人報（The Bhutanese）總編輯丹增藍桑（Tenzing Lamsang）表示，中國所有官方地圖一直都把薩克登標示為不丹的一部分。即使是2014年，中國出版了歷來最具野心的官方地圖，大舉標出其領土主張，也還是把薩克登公園（保護區）標示為不丹的一部分。
不丹歷史學家蓬喬（Karma Phuntsho）表示，薩克登「從來不是爭議區域，從來都在不丹控制之下」，沒有任何證據證明當地是中國領土。中國這項舉動，也許是為了解決其他邊界爭議，試圖刺激不丹。
報導指出，中國對不丹的這項領土聲索，已被視為地緣對峙的一部分。印度尼赫魯大學國際關係教授塔普利亞爾（Sangeeta Thapliyal）認為，中國此舉不光是對不丹施壓，也是在對印度施壓。
另一方面，北京清華大學一帶一路戰略研究院研究員陸洋則說，這不是中國要在邊界問題上欺負不丹，而是不丹與中國的邊界爭議，與中印邊界爭議不能分割。解決中印東段邊界問題，是解決中不邊界問題的先決條件。（編輯：周慧盈）1091128