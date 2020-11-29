拿「巧克力棒」梳頭髮？室友羞喊很舒服 女孩全嚇壞
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-29 18:02:30
梳子對於許多女生來說是必備用品，但不是每個人都會在梳完頭髮後，習慣性的清理梳子。近日，就有網友分享，室友的梳子上面居然全是頭髮，還要仔細看財看的出來是梳子，讓她相當傻眼，貼文一出也引網友的熱烈討論。
原PO在《Dcard》貼出兩張照片，可以看到室友的梳子，上面全都是頭髮，而且看起來是經過長年累積，遠遠看過去還不知道那是一根梳子，這也讓原PO直呼「覺得狂了，沒認真看我還看不出來是支梳子」。她也接著詢問室友，「為何不清理梳子上的頭髮呢？」沒想到室友的回答卻讓她滿頭問號，「因為這樣很舒服，沒有頭髮反而不習慣」。不過也有網友看到，紛紛告訴原PO自己也會這樣，「我的同學也是這樣」、「我的也都這樣，不會把梳子裡的頭髮清掉」、「還以為我室友拿我梳子PO文」。其他網友卻不認同，「這我完全不行」、「我剛剛還以為是巧克力棒，對不起我錯了」、「我不行，我只要有一根毛就會弄起來」、「這根梳子是用多久啊？好猛喔」、「看起來超噁，梳子上有任何一根頭髮我都會弄掉，就算超短我也會用牙線棒的下面給它摳出來！強迫症看了超想幫她弄掉啊」、「這還能梳嗎」。（編輯：許智超）