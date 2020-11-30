台中雙十公車優惠 市民綁卡作業12月1日開跑
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-30 13:51:49
台中雙十公車優惠新制明年1月1日起上路！台中市民、新住民配偶及台中就學的外縣市學生，明(1)日起可至市府台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、各區公所、各戶政事務所、6處捷運站(松竹、文心中清、市政府、文心森林公園、大慶、烏日)及市府公布的圖書館等95處申請地點辦理綁卡作業，明年起使用綁定卡片即可續享雙十公車優惠。
交通局表示，明天開始除將開放一般民眾綁卡，也同步進行國、高中校園巡迴綁卡至12月31日，學童若在校已申請「兒童卡」，將透過校園巡迴期間由學校發放（不另安排巡迴綁卡），若未申請兒童卡，已滿6歲、未滿12歲的孩童家長仍可自備半票卡前往各申請地點辦理綁卡，或於12月15日以後再前往各區公所申請兒童卡。交通局長葉昭甫提醒，65歲以上長輩與身心障礙朋友使用台中市敬老愛心卡，免經綁定即可享雙十公車優惠，未來搭乘公車10公里內不扣點，搭乘超過10公里最多扣10點；非市民持電子票證搭乘公車，全票僅扣15元（享5元優惠），後續將再依實際搭乘距離於下車時扣款。
葉昭甫提到，市民限定政策巡迴說明會先前已於11月23、24、25及26日，分別在北屯、豐原、沙鹿及太平區公所舉行，感謝地方鄉親踴躍參與，歡迎市民多加利用「市民限定」網站查詢政策訊息、申請地點服務時間及相關常見問答，也可預先上網填寫申請資料，並攜帶國民身分證或其它足以證明身分的證件，以及慣用電子票證前往各申請地點綁卡，節省現場等候時間。交通局指出，市民限定綁卡作業自12月1日開跑，明年新政策實施後，95處申請地點仍將持續提供綁卡服務，民眾若沒有立即或經常搭乘公車的需求，也可於日後有搭乘需求時，再前往95個申請地點辦理。