購物慾爆棚！12星座最容易買到「剁手」的商品是什麼？

一轉眼又到了年底，雖然天氣漸涼，但卻是周年慶與購物節的火熱旺季！無論是實體店面、百貨，或者網路各大電商都瘋狂推出「超值優惠」，就是要來搶攻每個消費者的荷包！說到購物，絕對是不分男女、年齡的最愛，能買到自己想要的東西真的是超紓壓！既然來到「雙十二」，就一起來盤點「十二星座」看到就會失心瘋的商品，反正送禮自用兩相宜，不買到剁手不罷休！

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火象星座／牡羊座 獅子座 射手座

火象星座的人都很有自己的品味，所以喜歡的商品，當然要和自己的氣場和個性相得益彰，有品牌、有質感，才能展現出他們的魅力所在，最好還能讓人人看了都誇上幾句！





所以名牌首飾、項鍊、包包，或者隨身攜帶的小精品，像是時尚的GUCCI 經典雙G標誌羊毛蠶絲圍巾、或者應景的純銀耶誕元素麋鹿雪花項鍊，都能以一種不搶眼卻又默默散發耀眼光芒的商品，露出他們低調的華麗，華麗又霸氣的氛圍，他們熱衷為此奉獻出自己的荷包。



▲純銀耶誕元素麋鹿雪花項鍊（左）、GUCCI 經典雙G標誌羊毛蠶絲圍巾（右）（圖／品牌提供）

水象星座／巨蟹座 天蠍座 雙魚座





水象星座的人對於生活的體驗是很敏感的，他們細膩又浪漫的思考模式，很容易會被外在的事物給影響，也因此，如果能夠有療癒到自己的東西，或者能夠提升生活品質的好物，就絕對是他們不會放過的商品。





想要療癒自己，其實有很多方式，像是在房間擺上浪漫星空燈，一秒就能轉換環境的氛圍，或者擺放讓人身心舒暢的薰香、無印風精油水氧機，都能讓水象星座的人覺得自己和靈魂都得到了提升。



▲浪漫星空燈（左）、無印風精油水氧機（右）（圖／品牌提供） 土象星座／魔羯座、金牛座、處女座





說到土象星座，大家就能聯想到他們是最實在的代表，而且不只實在，也是吃貨！土象星座的人很追求CP值，所謂的CP值不只是便宜，更要兼具實用性，最好是能日常都能使用最佳。





所以琳瑯滿目的商品，土象星座的人眼光總會放在能頻繁用到的好物，比如能兼具收納與美觀的家具，像是能收納很多東西的MIT製造三層收納推車，或者實用性很高的家電，比如可愛的日本Thanko便當型電子鍋，以及能在平淡生活增加一點樂趣的居家小物等等，而且他們既然是吃貨，對於小零嘴和美食的優惠也不會放過，尤其是看起來好吃、少見的國外零食，也都非常能夠引起他們的興趣！



▲日本Thanko便當型電子鍋（左）、MIT製造三層收納推車（右）（圖／品牌提供）

風象星座／天秤座、水瓶座、雙子座





風象星座的人，就真的像風一樣總要走在潮流的最前頭，時下流行的、有趣新奇的商品，都超級能夠吸引他們的目光。喜歡嘗鮮的他們，買東西是很靠當下的直覺，而且鎖定了就會非常果斷，比起價錢，他們更在意自己喜不喜歡！





要說到時下流行什麼？絕對是新款3C商品，像是最新推出的iPhone 12 Pro Max、耳機等等，當然還有遊戲機，像是PS5、Switch+健身還大冒險組合等等，尤其他們也是相當怕無聊的人，所以這類的商品正好完全投其所好！若不要這樣高單價的，其實只要是創意有趣的小物，也都是他們必買的商品！



▲Switch 動森、紅藍單機 / 健身環大冒險組合（左）、Apple iPhone 12 Pro Max 512G 6.7吋 智慧型手機（右）（圖／品牌提供）

▲樂天推出「樂天四重購」，超多好康等你來搶。（圖／Shutterstock）

在被疫情影響的一年，不能出國旅遊來排解整年的辛勞，不如就透過購物來好好犒賞、寵愛自己吧！現在各家電商紛紛推出優惠回饋，樂天雙12活動更是誠意十足！超狂的「樂天四重購」，有天天五折商品的「有購樂」；10%OFF優惠券天天領的「有購優」；購物最高享10%回饋的「有購賺」；還有專屬樂愛會員滿額下單就抽PS5的「有購寵」！這麼多重的好康當然就是要買好買滿，才有滿滿的動力迎接即將到來的2021！



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