帶女友照超音波！媽一聽秒喊「生下來」 真相曝光網笑翻
帶女友照超音波！媽一聽秒喊「生下來」 真相曝光網笑翻
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 17:42:44
聽到「陪女友去照超音波」，許多人都會馬上聯想到懷孕，甚至可能會很難解釋清楚。近日，就有網友分享，因為女友耳朵後面長異物，所以必須去醫院耳鼻喉科照超音波，結果媽媽得知後，馬上自動聯想要「抱孫子」，還不斷提醒千萬別墮胎，讓他哭笑不得，貼文也引起網友關注。
原PO在《Dcard》表示，女友前陣子耳朵後面突然腫起來，於是預約大醫院門診要照超音波檢查，而他前陣子剛好向媽媽提到這件事，沒想到媽媽一聽到兒子要帶女友去大醫院，而且是要照超音波，就立刻聯想成要抱孫了。這位不放心的媽媽還打電話提醒：「如果懷孕了不要墮胎」，讓原PO聽了滿頭問號，連忙解釋是要去照耳鼻喉科的超音波，但媽媽似乎還是不太相信，覺得兒子一定是帶女友去看婦產科。
沒過多久，原PO又收到媽媽的訊息，上面寫到「如果有懷孕就生下來，我們會幫忙」，這也讓原PO哭笑不得，只好拍下門診照片澄清，他也無奈地說「我媽是多不相信我這個兒子」。許多網友也紛紛回應，「耳朵懷孕你沒聽過嗎」、「媽媽一定很想抱孫」、「笑死，媽媽第2次還強調一下」、「媽媽表示，想你當年也是在耳鼻喉科被發現的」、「好可愛的媽媽，很急著抱孫呢」、「促進生育率的好媽媽」、「我看到超音波的第一個反應也是懷孕」、「照超音波直接想歪了啦」。（編輯：許智超）