亞洲民主人權獎　亞太國家人權機構論壇獲獎

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游錫堃指出，今年由於武漢肺炎肆虐，世界以及亞洲有許多地方的社會活動受到了極大的限制，民主人權工作也面臨了新的挑戰，台灣很幸運的在政府與民間共同努力下，整體生活受限地並不太多，「亞洲民主人權獎」邁入了第15年，作為亞洲地區具有指標性的人權獎項，很幸運也很榮幸地能夠持續舉辦此獎項，讓鼓勵亞洲地區民主人權的工作不間斷。
游錫堃公布今年「亞洲民主人權獎」的得獎者，得獎者為「亞太國家人權機構論壇」（Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, APF）。「亞太國家人權機構論壇」最初由五個亞太地區的國家人權機構共同組成，成立於1996年，辦公室設在澳洲雪梨，成員包括亞太地區25個國家的國家人權機構，共有16個正式會員以及9個準會員。
游錫堃提及，亞洲各國的人權環境分別面臨不同的社會、文化、政治情況的挑戰，「亞太國家人權機構論壇」的工作，除強化已成立的國家人權機構功能，促進其會員的交流與合作，以應對共同的人權挑戰外，同時也持續支持亞太地區各國建立符合聯合國《巴黎原則》的國家人權機構卓然有成。他說，頒給「亞太國家人權機構論壇」，肯定其對亞洲地區各國政府提倡與落實人權的重要地位，也期待今年頒發的獎項，能讓亞洲各國更認識到國家人權機構的重要性。
游錫堃說，我國「國家人權委員會」在今年8月1日揭牌正式運作，總統蔡英文在揭牌儀式上更期許讓「國家人權委員會」成為國家的良心，台灣雖然長年無法加入聯合國的人權機制，但都自願性依照聯合國人權公約的標準定期進行自我審查，甚至以更高的標準來要求自己，希望能進一步提升與落實台灣人權。
游錫堃補充說，過去一直以來在12月10日舉辦的「亞洲民主人權獎」頒獎典禮，今年由於疫情的關係，將改為預錄影片的方式向大家發表，歡迎大家在今年12月10日到「台灣民主基金會」的網頁和社群平台上觀看。
新聞來源為Newtalk 新頭殼