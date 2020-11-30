奧萬大遊覽車翻覆釀死傷 林佳龍提4指示落實行車安全
奧萬大遊覽車翻覆釀死傷 林佳龍提4指示落實行車安全
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-30 22:16:28
南投奧萬大今（30）日發生遊覽車翻覆意外，造成車上1人死亡、5人重傷與15人輕傷事故，交通部長林佳龍在得知事故後，立即指示公路總局長許鉦漳成立應變小組，並由政務次長陳彥伯負責督導且由台中監理所派員前往現場搶救與善後，晚間他也宣布4項指示，強力要求業者落實行車安全、加強行前檢修。
交通部晚間表示，今日奧萬大發生時故時，林佳龍部長在嘉義出席立法院交通委員會考察行程，在一得知事故後，便立即指示公路總局長許鉦漳成立應變小組，由政務次長陳彥伯負責督導，並由台中監理所派員即刻前往現場協助搶救和善後事宜。晚間林佳龍也提出四項指示，包括公路總局對傷者及亡者家屬的慰問金最遲應於明日完成發放，並要持續提供一對一關懷小組專人協助；而行車事故的調查，力求完整保存行車紀錄、工時班表等相關資料，並全力配合運安會調查。
第三點則要求公路總局應配合警方現場勘查及運安會調查情形，會同地方政府及相關主管單位，檢視事故現場的下坡彎道前後路型安全及車速警示是否充分，並於最快時間內改善。最後，林佳龍說，有鑒於國內旅遊需求增加，因為籲請觀光局會同公路總局，協助旅行業者落實行車安全，並加強車輛之行前安全檢修，以確保國人旅遊平安。