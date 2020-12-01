伊朗高官：遇刺核子科學家死於新型複雜行動

我是廣告 請繼續往下閱讀
伊朗最高國家安全委員會（Supreme NationalSecurity Council）秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）今天告訴國營電視台，攻擊法克里薩德的行動「非常複雜，使用電子設備，而且沒有人在場」。
夏卡尼還說，伊朗反對派團體「伊朗人民聖戰者組織」（People's Mujahedeen of Iran，MEK）及以色列和以國情報機構摩薩德（Mossad），「肯定」都涉入其中。
法新社報導，伊朗今天以最高級「烈士」規格下葬法克里薩德，並矢言將加倍推動他的工作。
伊朗國營電視台的畫面顯示，包括伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）和革命衛隊（RevolutionaryGuards）指揮官沙拉米（Hossein Salami）等數名伊朗高官，今天在國防部舉行的葬禮中悼念法克里薩德。
哈塔米致詞時表示：「若非我們的敵人犯下這項令人髮指的罪行，讓我們敬愛的烈士濺血，他可能一直不為人知。但今日全世界都知道他。他不再只是他的學生和同事的偶像。」
哈塔米還說，法克里薩德將帶給「所有踏上戰鬥之路的人」啟發。「敵人應該知道，這是他們的第一個失敗。」
哈塔米在法克里薩德身亡後曾表示，法克里薩德是他的副手之一，負責領導伊朗國防部的防禦研究與創新組織（Defence Research and InnovationOrganization），這個組織專門研究「核防禦」領域。
哈塔米今天致詞時補充，伊朗政府已決定把防禦研究與創新組織的預算大增一倍，以「強力」延續法克里薩德的工作。
在法克里薩德的喪禮上，有一個巨型顯示板把他和伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及已故伊朗高階將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）3人的照片並列。蘇雷曼尼1月在伊拉克首都巴格達遭美軍空襲身亡。
當地時間今天上午11時30分左右（約台灣時間今天下午4時），法克里薩德的棺木在德黑蘭北方的什葉派重要聖殿伊瑪目扎德沙雷清真寺（Imamzadeh Saleh）下葬。2名先前遇害的伊朗核子科學家也分別在2010與2011年下葬於此。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1091130