拜登提名葉倫任財政部長　宣布財經團隊其他成員

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此外，經濟學家柏恩斯坦（Jared Bernstein）與鮑詩依（Heather Boushey），則將獲提名為經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）成員。
葉倫將是美國首位女性財長，她在2014到2018年擔任聯準會主席期間，可以說是世界上最有權勢的女性。她將吸引廣大支持，且不用經過在職訓練，就準備好在危機中全力以赴投入工作，讓她在領先的競爭者中脫穎而出。
將獲提名為白宮管理及預算局（Office ofManagement and Budget）局長的譚登接掌中間偏左智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）之前，曾任歐巴馬政府健康照護顧問，她也是2016年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）競選團隊幕僚。
勞史是普林斯頓大學（Princeton University）勞工經濟學家，研究專注教育經濟學領域，先前擔任過歐巴馬的經濟顧問委員會成員。
艾迪耶摩是歐巴馬政府時代負責國際經濟的白宮國安顧問，也曾任前財政部長路傑克（Jack Lew）的首席幕僚，目前擔任歐巴馬基金會（Obama Foundation）主席。
柏恩斯坦是拜登最親近的幕僚，在拜登當副總統、歐巴馬竭力讓美國脫離經濟大衰退的時代，就是拜登的首席經濟顧問。
鮑詩依則以研究不平等會如何阻礙經濟成長著稱，這位經濟智庫「華盛頓公平成長中心」（WashingtonCenter for Equitable Growth）執行長兼共同創辦人，在拜登團隊擔任非官方的經濟顧問。（譯者：林治平）1091130