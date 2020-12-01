拜登提名葉倫任財政部長　宣布財經團隊其他成員

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拜登提名葉倫任財政部長　宣布財經團隊其他成員

中央社

calendar_today2020-12-01 05:39:03

▲拜登團隊證實，拜登提名聯準會前主席葉倫為美國史上首位女性財政部長，帶領美國對抗新冠疫情帶來的經濟創傷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登團隊證實，拜登提名聯準會前主席葉倫為美國史上首位女性財政部長，帶領美國對抗新冠疫情帶來的經濟創傷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統當選人拜登的交接團隊今天發布聲明說，拜登決定提名前聯邦準備理事會主席葉倫（Janet Yellen）擔任財政部長，並且宣布新政府財經團隊的其他成員。
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聲明說，民主黨籍的拜登將延攬歐巴馬政府時代的國際經濟資深顧問艾迪耶摩（Wally Adeyemo）為葉倫副手，提名智庫「美國進步中心」主席兼執行長譚登（Neera Tanden）擔任白宮管理及預算局局長，並延請經濟學家勞史（Cecilia Rouse）出任經濟顧問委員會主席。
此外，經濟學家柏恩斯坦（Jared Bernstein）與鮑詩依（Heather Boushey），則將獲提名為經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）成員。

葉倫將是美國首位女性財長，她在2014到2018年擔任聯準會主席期間，可以說是世界上最有權勢的女性。她將吸引廣大支持，且不用經過在職訓練，就準備好在危機中全力以赴投入工作，讓她在領先的競爭者中脫穎而出。

將獲提名為白宮管理及預算局（Office ofManagement and Budget）局長的譚登接掌中間偏左智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）之前，曾任歐巴馬政府健康照護顧問，她也是2016年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）競選團隊幕僚。

勞史是普林斯頓大學（Princeton University）勞工經濟學家，研究專注教育經濟學領域，先前擔任過歐巴馬的經濟顧問委員會成員。

艾迪耶摩是歐巴馬政府時代負責國際經濟的白宮國安顧問，也曾任前財政部長路傑克（Jack Lew）的首席幕僚，目前擔任歐巴馬基金會（Obama Foundation）主席。

柏恩斯坦是拜登最親近的幕僚，在拜登當副總統、歐巴馬竭力讓美國脫離經濟大衰退的時代，就是拜登的首席經濟顧問。
鮑詩依則以研究不平等會如何阻礙經濟成長著稱，這位經濟智庫「華盛頓公平成長中心」（WashingtonCenter for Equitable Growth）執行長兼共同創辦人，在拜登團隊擔任非官方的經濟顧問。（譯者：林治平）1091130
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