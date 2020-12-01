越南87天零本土病例破功！胡志明市1教師確診
中央社
calendar_today2020-12-01 05:58:21
（中央社記者陳家倫河內30日專電）相隔87天後，越南今天通報1起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土病例，患者是住在胡志明市的英文老師。疫調發現，這名老師和28日確診的友人曾密切接觸。
越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部表示，今天通報的本土病例是一名住在胡志明市的32歲英文男老師。疫調發現，他擔任空服員的朋友於28日確診。這名空服員11月14日返國就被送到越南航空的隔離場所隔離5天，經2度採檢為陰性後，便返家自主隔離。這名空服員在自主隔離期間曾與母親及2名友人密切接觸，其中包括這名同住的英文老師。
這名英文老師確診前除了在補習班與學校教書外，還去過咖啡廳與KTV，當局迄今尚未公布這些場所的名字。
越南衛生部今天同時通報3起境外移入病例，這些患者一入境便接受隔離。
包括今天通報的4起確診病例在內，越南迄今共有130名患者仍在治療中。截至發稿，越南迄今共通報1346起確診病例，其中35人死亡；越南全國目前仍有超過1萬6000人接受隔離中。（編輯：林治平）1091130