NBA／火箭補強鋒線戰力 底薪簽回「九指灌籃王」Green
NBA／火箭補強鋒線戰力 底薪簽回「九指灌籃王」Green
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-01 09:05:34
休士頓火箭季後進行了人事上的改組，球隊總經理和總教練都換人，此前也傳出主力球星James Harden及Russell Westbrook都可能會被交易。不過整體來說球隊仍然維持著一定的競爭力，今天也宣布簽下「九指灌籃王」Gerald Green來補強鋒線戰力，2020-21賽季仍有在西區爭雄的資本。
從2018年以來，每一季都被認為有實力衝擊冠軍，然而火箭始終未能衝出西區，前2季倒在勇士手上，今年又不敵湖人，也讓球團在季後開始有了新想法。不過由於對Harden交易的索價過高，而Westbrook巨大的合約以及逐年下滑的實力，讓他在市場上乏人問津，因此火箭目前處於觀望當中，似乎打算是在試探交易、以及保持實力的情況下開始新賽季。
火箭季後在把主力前鋒、能打多個位置的Robert Covington送走，並且沒有留下交易得到的Trevor Ariza，目前鋒線戰力欠缺，此時用一年無保障的底薪簽回Green，可說是個不錯的補強。
34歲的Green在生涯早期也是一名能飛善扣的體能怪物，而且也有一手不錯的外線能力，他曾經在火箭打過2個賽季，對於球隊體系應該沒有適應上的問題。不過上一季他在養傷時被交易到金塊，之後就被裁掉，整季都沒有出賽，目前狀態維持的如何，還需要再觀察。