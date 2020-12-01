曾因說謊傷了媽媽！小A辣自曝當兵後「越來越女性」

網紅小A辣幽默的談吐、不做作的性格擄獲大票粉絲支持，今年10月她前往泰國接受性別重置手術，成為了真正的女人，隨後也將變性過程拍成影片並上傳到Youtube頻道分享，不過公開消息後，小A辣仍收到網友負面的留言，讓她忍不住揭開自己成長的心路歷程。

我是廣告 請繼續往下閱讀

小A辣坦言其實從幼稚園就發現自己和其他的小男生不一樣，「看到男孩子會害羞，反而跟女孩子都玩在一起，到了國小始終一樣」，不過到了國中，小A辣卻會因為做自己而被同學嘲笑欺負，於是高中的3年就選擇自我封閉，深怕同學知道自己的性向後，會重蹈覆徹被欺凌，所以完全不敢交朋友。

為了更確定自己的性向，小A辣再經過一番掙扎和猶豫後，最終選擇去當兵，「我原本以為會被欺負，結果我就發揮了女性的特質，所以我在軍中成為了被捧在手心的小公主」，小A辣坦言反而在當兵的過程中，越來越女性化，越來越懂得取悅男人。





小A辣透露前幾年強調自己絕不變性，是為了要安撫媽媽而說的謊，「因為她每次都會問我，說我之後會不會變性，就因為怕她會想不開，我撒謊直接在媒體新聞公開，還有跟粉絲臉書發文說我不變性、不整型，結果痛苦的是我自己，我也傷害了她對我的信任」。





小A辣坦言3年前爸爸意外過世，媽媽無法接受自己再去動手術，「所以在這3年我一直在跟她溝通，最後她也說了，人生是我自己的，自己要過得開心，不要後悔就好」，如今小A辣在媽媽的支持下勇敢做自己，讓她覺得活得很自在，「我終於知道自己要的是什麼，祝福每個想要做自己的人，都可以如願以償」。（編輯：侯家瑜）

▲小A辣坦言從幼稚園就發現自己和其他的小男生不一樣。（圖／小A辣臉書）