豪雨釀災！台鐵瑞芳－猴硐邊坡滑動 估明日中午恢復通行
豪雨釀災！台鐵瑞芳－猴硐邊坡滑動 估明日中午恢復通行
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-01 14:18:56｜update2020-12-01 14:19:00
受到連日大雨影響，台鐵瑞芳－猴硐間西正線 K12+233 處，昨（ 30 ）日下午發現邊坡滑動，影響電力桿造成電車線異常，經緊急處理將電車線調至正位後恢復通車，並同步派員於現場監看邊坡狀況，但今（ 1 ）日發現邊坡滑動加劇，上午緊急封閉西正線搶修，預計明日中午前恢復雙線通行。
台鐵表示，今晨監看人員發現，瑞芳－猴硐間因夜間持續降雨造成邊坡滑動加劇，考量行車安全，於上午 7 時 29 分封鎖西正線，以東正線單線雙向運轉，並啟動緊急搶修作業。台鐵指出，目前正辦理拆除電車線桿等前置作業，並計畫於今日夜間雙線斷電後，全面封閉路線進行開挖，包括打設鋼軌樁進行邊坡加固，打除滑動之邊坡擋土結構，及噴凝土進行緊急邊坡保護，並施作臨時電力桿，緊急搶修作業預估明日中午前恢復雙線通行。 台鐵說，因受瑞芳－猴硐間天然災害影響，目前採單線雙向營運模式，以降低對於旅客影響，另台鐵局已成立二級應變小組，以加強運轉整理及調度效率，縮短列車誤點時間，搶修完成前通過該路段之各次列車將有延誤情形，提醒民眾注意。