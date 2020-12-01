SBL／蔣淯安嗆聲連莊MVP　期待和P聯盟競爭成長

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SBL／蔣淯安嗆聲連莊MVP　期待和P聯盟競爭成長

記者鍾東穎/台北報導

calendar_today2020-12-01 17:24:28

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▲第17季SBL由台啤封王，主控蔣淯安奪MVP，第18季開賽記者會蔣淯安喊話連莊MVP。（圖／籃協提供）
第18季SBL超級籃球聯賽今(1)日舉行開賽記者會，台啤尋求2連霸，主控蔣淯安更嗆聲要連莊MVP，對於P. LEAGUE+新職籃聯盟來勢洶洶爭人氣，蔣淯安認為，「相互競爭才有成長。」
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台啤上季拿下隊史第5座SBL冠軍，今夏3個盃賽都打進冠軍戰，拿下1冠，蔣淯安表示，球隊目前組成剛好都是中生代，加上老將陳世念回歸，帶來重要的經驗分享，目標就是帶領球隊完成2連霸。
「還是以團隊為第一優先。」蔣淯安表示要爭取連莊MVP，但最重要的還是要幫助球隊完成連霸，儘管日前腳踝扭傷還未百分百痊癒，但蔣淯安強調新賽季出賽沒問題。

第18季SBL從雙洋將改回單洋將，蔣淯安認為本土球員有更多空間發揮，但也要把握機會展現自我，「如果拿掉去年雙洋將的分數，看得出本土必須得很多酚，但我對我們本土有信心，確實我們陣容很整齊。」。
至於拿來和P聯盟相比，蔣淯安表示，「相互競爭才有成長，場外的無法管，球員就是做好本分，跟他們比較也要有所成長，才會更加進步。」也期待未來有機會兩聯盟球隊一較高下。
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