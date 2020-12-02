性感與裸露是因為真心誠意　白靈：我覺得自己的身體很美

白靈這次為了參加金馬獎，特地來到台灣，並且進行了14天的隔離期，只為了表達她有多重視自己為藝術奉獻的愛。16年前，白靈參與演出的《三更2：餃子》曾獲得第41屆金馬獎最佳女配角，但當時她並未出席典禮，她坦言這次來也是為了彌補這個遺憾。
在金馬前夜，女主角們齊聚一堂，當白靈被問到入圍的心情時，她說：「我們拍電影都不是為了得獎，都是為了心中那份愛。我想我們的優秀在於我們全心全意給予我們的藝術，所以今天能夠成為其中的一員，真的非常感謝，不管是誰得獎，我都為我們高興。」白靈今天選擇來到台灣，站在鎂光燈之下，展現的不只是她的美，還有她熱愛藝術的心。
說到白靈，我們都知道她出生於四川成都，大學時期前往紐約唸書後留在那邊定居，並且她是一名拍攝超過40部好萊塢大作的的亞裔巨星。
然後，還有什麼呢？
其實我個人對她的印象都是來自於小時候的記憶，不算很詳細，但模糊之間她的名字留給我的觀感是，太特別、瘋癲、很敢言、很敢露，還有會煮嬰兒給別人吃。（這當然只是在說《三更2：餃子》的部分而已）
這次因為金馬57的頒獎典禮，觀察著她的一言一行後發現，她並不瘋癲，她甚至內心充滿愛——這是種世界上最可貴的情感，並且她勇於用屬於白靈的方式表現出來。
白靈裸露的穿搭，是許多人腦海中抹滅不了的印象，加上媒體的渲染，甚至開始有人對她進行惡意的批評，但她說：「我覺得人的每一部份都是一個禮物，我覺得我自己的身體很美，我應該慶祝。」她愛惜她自己的身體，所以選擇大方裸露給世界，這一股渾然天成的性感和美麗來自於她的真心誠意。
白靈曾在1998年被美國《人物People》雜誌評選爲全球前50大美女，可是她在美國的演藝之路並沒有因此順遂，因為她亞裔的身份遭受過無情的批評，更坦言遇過很多的混蛋，想在工作場合以外的時間「約談」她，因此她希望每一位女性都要懂得愛自己，以及愛惜自己。她說：「最重要的是妳要以自己為榮，要知道，妳就是奇蹟，妳就是女神。」鼓勵每一位女性不要因為挫折而氣餒，要相信自己是女神。
不要因為一時的利益而出賣自我，何況女人將自己打扮得漂亮，從來就不該是為了男人，而是為了自己看得爽，這樣才對。
已經年過半百的白靈，保養得宜，不論是臉蛋還是身材絕對都不輸年輕一輩的女演員。在這次入圍作品《墮胎師》的首映會上有人問她，最滿意自己什麼時期的身材？有過自認最完美的時刻嗎？白靈說：「任何時候。因為我不會去評價我自己，而且我真的覺得每一天都是我的生日。」
這段話聽下來，比起白靈對自己身材的自信，我倒是聽見話語裡的「活在當下」，尤其在這2020年，新冠肺炎的疫情肆虐全球，死亡人數日日再刷新，請試想一下，一個生命的離去，在這短短幾個月之間，發生了143萬次以上，到底多可怕。我們必須確保，每一天都會是生命裡最完美的一天，猶如過生日一般，用祝賀生命的心，去活出最美麗的自我，且深深愛著自己。
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