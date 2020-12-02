高市綠營議員談美豬 讓「經濟不好的」多一個選擇
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-02 13:37:06｜update2020-12-02 13:39:39
民進黨高雄市議員黃明太在今（2）日市政總質詢提到，最近美豬議題被吵得太亂，美國豬肉口感也不好，相對的價格比較便宜，高收入的人不可能去吃美豬，一些較貧窮的、經濟狀況較不好的，多了一個選擇的機會，我們也沒有強迫他們去吃，如果都沒有人吃，誰要進口！
黃明太質詢時首先問高雄市長陳其邁，有沒有鼓勵市民吃美國進口的豬肉？陳其邁說「我鼓勵多吃台灣豬」，再問農業局代理局長王正一台灣的蔬菜水果有沒有使用農藥？王正依回答「確實是有」，接著問衛生局長黃志中農藥有沒有殘留在蔬菜水果？黃志中則答覆「每年都有檢驗，每年驗的結果只有少部分不合格」。黃明太即表示，「對嘛，我們就是要檢驗嘛 這個農藥的殘留，我們有一個許可的範圍，並不是說有農藥的殘留，我們就不吃台灣蔬菜水果」，並表示如果以同樣的標準，最近被這些立委、議員嚇到不敢吃豬肉，而且也替美國人煩惱，如果像這樣，為了吃這個豬肉，不知道美國人死多少人了？
黃明太認為，最近美豬議題被吵得太亂，耽誤許多問政施政的時間，連豬肚、豬腸、豬舌、豬心都變成道具，好吃的東西竟變成汙染環境的東西，台灣是一個自由貿易的國家，不能叫人家買我們的東西，我們卻不去買人家的東西，如果大家都沒有吃，自然就沒有人會進口，為了這個議題，整個中央幾乎停擺，地方應該好好問政的，很多人都沒有好好問政，並問高雄市長陳其邁是否做得到，不合格的豬肉絕對不能讓它進來，再來做好標示，讓民眾清清楚楚去選擇。對此，陳其邁表示，地方政府要做的是三件事情，第一個就是「落實標示」，分區、分國，要買什麼豬肉，標示做得清清楚楚，第二是「溯源管理」，肉從哪裡來？從產地到餐桌的管理做好，第三就是「加強查驗」，衛生局已經和五家民間大型的檢驗機構合作，會全力加強查驗。