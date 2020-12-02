籃球／桃園巨蛋花3億多整修　陳信安透露也有NBA級地板

桃園市政府和璞園建築團隊旗下兩支球隊「桃園璞園建築籃球隊」和「桃園領航猿」在今(2)日舉行冠名合作記者會，球隊總經理陳信安預告花了3億多整修完畢的主場桃園巨蛋，也將有NBA等級球場地板，歡迎球迷來桃園一日遊。 我是廣告 請繼續往下閱讀 桃園巨蛋開幕至今已營運逾25年，2018年在SBL比賽期間發生漏水，延誤比賽，去年9月動工整修，桃園市長鄭文燦今日出席記者會，透露花了3億多元整修完畢，已經準備好迎接明年1月展開的領航猿主場賽事。負責招商還要規畫球場的陳信安透露，比賽地板換成NBA等級，中圈球隊Logo也是採用NBA等級印製，「場地原本能容納一萬多人，不過朝職業化經營，一半用來服務球迷，場邊設置販售周邊商品、食物區等，觀賽席滿座為6千多個座位。」「希望繼棒球後成為另一個在桃園熱門的職業運動。」陳信安表示，「打造屬地主義，期盼和桃園在地商家合作，雖然我們腳步稍慢，但很努力在做，歡迎球迷們來桃園一日遊。」▲桃園市政府和璞園建築團隊旗下兩支球隊「桃園璞園建築籃球隊」和「桃園領航猿」在今(2)日舉行冠名合作記者會▲桃園領航猿總教練劉義祥（左起）、球隊經理陳信安、桃園璞園總教練顏行書。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.02）