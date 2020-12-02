迷途阿嬤口音特殊員警聽不懂 幸有「人臉辨識」神器
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-12-02 15:15:58｜update2020-12-02 15:19:18
一位白髮蒼蒼的老阿嬤日前搭公車外出買菜，因有輕微失智症返家時竟忘如何回家的路，熱心民眾替她報警求助，第二分局永興所員警使用M-Plice「人臉辨識」功能查出她是住在北區的蔡林姓阿嬤，這時警員也接獲通報，指阿嬤女兒已到派出所報案尋人，員警趕緊阿嬤送到派出所，讓女兒將阿嬤接回家裡。
109年11月24日中午12時30分許，臺中市政府警察局第二分局永興派出所警員鄭景元及黃晟瑋接獲報案，指稱北區漢口路四段某檳榔攤前，有位迷途婦人亟需警方協助﹔警方到場了解後，得知老婦人中午搭公車外出買菜後迷路了，只記得自己住在「大道公廟」附近，由於口音特殊，讓2名員警聽不懂婦人講述的姓名。 還好員警靈機一動，使用M-Police「人臉辨識」功能，得以確認其身分為82歲蔡林姓阿嬤，正當詢問阿嬤家中是否有人時，就接獲所內值班員警通知，表示蔡林姓阿嬤的女兒已到所內報案，鄭員等2人趕緊將阿嬤載回所內，讓她與女兒團聚，深獲家屬感謝。
分局長蔡元戎表示，家中有長者或患有失智症之家屬常有走失之虞，可至社會局(處)申請愛心手鍊；民眾如碰上迷失長者，可透過手鍊上24小時服務專線(0800-056-789)，告知服務人員手鍊上編號，即可聯繫家屬，或報警求助，讓患者能在最短時間內回到溫暖的家。