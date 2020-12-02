應屆女考上公職！男友狂喊「要請吃飯」　兩派人馬全戰翻

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位女網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「剛出社會男友一直叫我請客」的文章表示，「超煩的，應屆考上公職，還沒發薪水男友就一直跟我討好料吃，戶頭剩10000是要吃什麼，我還要付房租、押金、生活費等等，我都快養不起自己了」，原PO更接著說「自從考上後他就一直叫我請他吃飯，有一次已經很兇叫他不要再吵了，然後等到發薪日又開始吵」，這讓原PO超火大「薪水就還沒下來，是聽不懂膩，比我急是在哈囉？氣死我了」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友認為「你男友有請你嗎？我覺得他這樣很糟糕，如果以後常態性這樣，需要考慮分手」、「男友一直是伸手牌嗎？不勞而獲的態度真的不好，養成習慣就甩不掉了」、「為何要浪費時間精力調教，這根本該分手...」，也有網友表示「純粹就是鬧好玩的」，「說不定請吃個乾麵也爽」、「妳可以嘴砲回：好啊，請你一碗魯肉飯」、「請吃個飯就在那邊叫，玻璃心？何況他可能只是講講而已，平常朋友上榜我們也會這樣講啊，而且也常常見面就講，就是一種恭維或是肯定他的成功，而且出社會有能力請吃飯其實也是面子上的事」。
但大多數網友覺得「要看情況」，他們認為「沒頭沒尾只是說他一直要你請客，是只有妳發薪前後幾天在吵呢？還是常態性一個月30天都在吵？他要的請客是怎樣的？一碗魯肉飯也是請客啊，說不定他又沒有要妳請什麼大餐之類的，男友出社會了沒？還沒出社會的話，這種年紀可能比妳還小的男生，見識也不廣啊，跟小孩子吵著糖吃差不多，請魯肉飯就會乖了啦；如果男友出社會了，妳有沒有在他發薪日時吵著要他請客？總之不用把『請客』聯想成吃高級大餐」。（編輯：王柏文）