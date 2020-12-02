青少年吸電子煙肺病變！衛福部研議修法禁止市面流通
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-02 16:06:11
國內傳出首宗因吸食電子煙導致肺部黏膜變異案例，一名年僅14歲的國中生居然已有4年電子煙齡，衛福部今（2）日表示，已有科學證據顯示電子煙害大於傳統香菸，目前已將《菸害防治法》修正法案送交行政院，要以最嚴厲管制來禁止電子煙。
昨日傳出一名15歲國三男生，在9月時因呼吸喘前往中山醫學大學附設醫院就診，經檢查發現雙側嚴重肺炎、肋膜積水呈現侵潤現象，才發現青少年從小學五年級開始就模仿成人抽電子煙，煙齡長達4年。衛生福利部國民健康署日前就曾預告《菸害防制法》修正草案，除了將所有以尼古丁取代菸草為原料的產品通通納為「菸品」，更將電子菸、加熱菸等新興菸品歸類為「類菸品」，並明訂全面禁止「類菸品」製造、輸入、販售、供應，吸菸年齡門檻從18歲提高至20歲，酒吧、夜店也將納入禁菸場所。
衛福部次長石崇良今日表示，目前新興菸品接二連三出爐，又有太多行銷手段吸引青少年嘗試，但根據科學證據顯示其害處高於傳統香菸，因此有修法管制的必要。
石崇良說，由於《菸害防治法》已多年未修，目前已修法將不得有任何電子煙輸入製造與販售，將以最嚴厲手段來控管電子煙於市面上流通，草案已送至行政院審查中。
石崇良指出，這次修法會嚴禁電子菸，不得有任何輸入製造以及販售，絕對會以最嚴格手段控管，不允許電子菸在台灣上市，目前相關修法已送至行政院審查中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！