卓越貢獻 加工出口區管理處舉辦產學研界座談
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-12-02 16:52:28
經濟部加工出口區管理處於今(2)日在左營區蓮潭會館，舉辦產學研界座談，會中頒獎表揚卓越貢獻的產學研界學者專家，及請益擘劃施政新藍圖。
加工出口區管理處產學研界座談，是由該處處長黃文谷主持，邀請台灣智慧城市發展協會理事長林建元、行政院經濟能源農業處處長廖耀宗、義守大學校長陳振遠、日月光集團副總經理周光春及金屬中心執行長林秋豐與會，共同擘劃加工區未來發展方向。加工處處長黃文谷並在會中，致贈感謝狀給對楠梓加工區發展卓有貢獻的產、學、研界等學者專家。
黃文谷在致詞時表示，加工出口區在產學研界50年的耕耘下，目前楠梓園區已是高雄產值最高的特區，也是全球半導體封測產業重鎮，更是歷史悠久園區發展的典範，而明(110)年就是楠梓園區營運滿50週年，也可能是園區更名為「科技產業園區」的第1年，在這個關鍵的時間點，需要回顧過去，並思考未來的布局，乃舉辦此一座談，與產學研專家進行座談與交流。與會專家學者針對園區未來定位、管理組織，及以「科技產業園區」的新名稱形塑園區「新氣象」等議題進行討論，與會者提出對園區未來發展的真知卓見，以做為未來施政參考。