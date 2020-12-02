P聯盟／知道沃倫曾有情緒問題 領航猿主帥更擔心體能
P聯盟／知道沃倫曾有情緒問題 領航猿主帥更擔心體能
記者鍾東穎/桃園報導
calendar_today2020-12-02 16:46:12
回台接掌桃園領航猿兵符的「一條」劉義祥完成隔離歸隊，周一正式帶隊投入練球，談到由他牽線的第三洋將沃倫（Willie Warren）較擔心隔離完體能和磨合問題，也知道沃倫過去在CBA時期有過情緒問題而離隊。
曾在中國CBA單場瘋砍69分的沃倫，在浙江隊效力期間曾因場上情緒控管不佳被驅逐出場，最後因消極比賽被開除，劉義祥過去5年擔任山西隊助教，也知道沃倫的個性問題，不過沃倫近兩年轉往黎巴嫩發展，身體狀態和個性較難以掌握。加上沃倫昨天才抵台，須隔離14天，劉義祥表示，沃倫都有回傳訓練影片，個人能力沒問題，但加入球隊肯定需要一些時間磨合，隔離完僅剩4天就要迎接20日的賽季首戰，體能方面較為擔心。
另外兩位洋將里德（Davon Reed）、傑克（Kadeem Jack）明天完成隔離能加入球隊訓練，希望能盡快和球隊磨合到位，在兩位助理教練楊宜峰與黃啟峰的協助下，劉義祥周一開始正式帶隊，盼能在開季前更達到他所期望的戰術執行和理念。