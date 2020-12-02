鳳山新亮點　93期市地重劃區抵費地首登場

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第87期重劃區，位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，重劃後擁有完善的道路系統、公園綠地及毗鄰醒村懷舊文化景觀建築群，具備優質居住環境及交通便捷要件，地政局一推出土地標售，即掀起搶標熱潮，本季再釋出1筆面積約93坪土地，臨20米介壽路及鵬程東路，附近有岡山文化中心、兆湘國小、公13、公14、陽明公園及劉厝公園，區位條件佳，投資人準備搶進！
第77期市地重劃區，位於鳳山區快速道路省道台88線旁，近中山高五甲系統交流道，近年推出土地標售皆順利完銷。本季再推出2筆土地，其中1筆面積約526坪，臨保華一路，適合商業使用；1筆面積107坪，位於代德三街，自用投資兩相宜。
高雄大學區段徵收區，為北高雄優質文教特區，優質居住環境，吸引投資人進駐，本季再推出2標2筆土地，其中1筆第三種商業區土地，面積約639坪，位於大學26街，近高雄大學正門及萬坪藍田公園，地形方正，使用強度高，適合興建優質住宅大樓；另1筆住三用地，面積約379坪，臨28米藍昌路，近高雄大學及中山高中，交通便捷。
另第37期重劃區及前大寮農地重劃區各推出1至2筆土地，價格合理。
第4季土地標售作業於109年12月1日公告，投資大眾可前往地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標，另再提醒投標人，本年度已更新投標單格式，投標大眾請注意應以新式投標單投標以免投標無效作廢。
為配合防疫需求，本季開標作業除於地政局第一會議室辦理外，另將於地政局Facebook粉絲專頁同步直播，請大眾多加利用。