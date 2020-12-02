內臟杯葛後藍民調慘輸　蔡英文：可放心、不能放鬆

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內臟杯葛後藍民調慘輸　蔡英文：可放心、不能放鬆

新頭殼newtalk

calendar_today2020-12-02 18:32:44

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
0月27日國民黨立委為了阻止行政院長蘇貞昌在立法院進行施政報告，向閣揆大丟豬腸、豬內臟，引起國際媒體注目。對此，民進黨最新民調指出，高達4分之3民眾不能接受這個行為，連泛藍支持者也有47.8%不接受。而民進黨與國民黨差距則還是維持14.6%。黨主席蔡英文則說，這份民調告訴大家可以放心，但不能放鬆，未來的路還有很多要努力。
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民進黨今（2）日舉行中執會。針對朝野最近因萊豬議題攻防的影響，黨秘書長林錫耀也在中執會報告黨內最新民調結果。
就藍綠陣營支持度部分，泛綠46.3%、泛藍25.7%、中間16.9%、其他11.1%。泛藍與泛綠差距達20.6%。

就政黨支持度，民進黨32.1%、國民黨17.5%、時力7.1%、基進4.4%、民眾黨10.3%、中間16.9%、其他11.7%。民進黨與國民黨差距14.6%。

就國民黨多次杯葛，不讓蘇貞昌院長上台，贊不贊成？贊成24.8%、不贊成60.2%、無意見15.0%。

至於國民黨為阻擋蘇院長上台，丟豬內臟杯葛，能不能接受這種方式？接受18.2%、不接受75.2%、無意見6.6%。其中，泛藍支持者接受是47.9%、不接受47.8%、無意見4.3%。

對於台灣這一年來防疫表現，滿意86.9%、不滿意10.9%、無意見2.2%。即便泛藍選民都有74.8%滿意防疫表現。

對於台灣這一年來的經濟表現與世界各國相比，比較好、還是比較差？比較好是63.5%、比較差25.2%、無意見11.4%。

這份民調是於11月30日到12月1日執行，完成份數1,006份，市話49%、手機51%，在95%的信心水準下，抽樣誤差正負3.1%，並經年齡、性別、戶籍等因素進行加權。

黨內人士指出，這份民調是在秋鬥、國民黨杯葛告一段落後做的民調，林錫耀告訴黨內泛藍與泛綠的差距還維持兩成。民進黨領先國民黨的支持度則是14.6%。

黨內人士指出，這個證明國民黨杯葛不讓蘇院長上台，尤其是丟內臟對國民黨更是重傷。因為泛藍內部也有近五成反對丟內臟。一個政黨如果只是短期聲量操作，是不利於國民黨長期發展，這個也是為什麼國民黨青年團有不同的意見。

據轉述，總統蔡英文聽完民調後表示，這份民調告訴大家可以放心，但不能放鬆，未來的路還有很多要努力。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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