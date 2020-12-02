內臟杯葛後藍民調慘輸　蔡英文：可放心、不能放鬆

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就藍綠陣營支持度部分，泛綠46.3%、泛藍25.7%、中間16.9%、其他11.1%。泛藍與泛綠差距達20.6%。
就政黨支持度，民進黨32.1%、國民黨17.5%、時力7.1%、基進4.4%、民眾黨10.3%、中間16.9%、其他11.7%。民進黨與國民黨差距14.6%。
就國民黨多次杯葛，不讓蘇貞昌院長上台，贊不贊成？贊成24.8%、不贊成60.2%、無意見15.0%。
至於國民黨為阻擋蘇院長上台，丟豬內臟杯葛，能不能接受這種方式？接受18.2%、不接受75.2%、無意見6.6%。其中，泛藍支持者接受是47.9%、不接受47.8%、無意見4.3%。
對於台灣這一年來防疫表現，滿意86.9%、不滿意10.9%、無意見2.2%。即便泛藍選民都有74.8%滿意防疫表現。
對於台灣這一年來的經濟表現與世界各國相比，比較好、還是比較差？比較好是63.5%、比較差25.2%、無意見11.4%。
這份民調是於11月30日到12月1日執行，完成份數1,006份，市話49%、手機51%，在95%的信心水準下，抽樣誤差正負3.1%，並經年齡、性別、戶籍等因素進行加權。
黨內人士指出，這份民調是在秋鬥、國民黨杯葛告一段落後做的民調，林錫耀告訴黨內泛藍與泛綠的差距還維持兩成。民進黨領先國民黨的支持度則是14.6%。
黨內人士指出，這個證明國民黨杯葛不讓蘇院長上台，尤其是丟內臟對國民黨更是重傷。因為泛藍內部也有近五成反對丟內臟。一個政黨如果只是短期聲量操作，是不利於國民黨長期發展，這個也是為什麼國民黨青年團有不同的意見。
據轉述，總統蔡英文聽完民調後表示，這份民調告訴大家可以放心，但不能放鬆，未來的路還有很多要努力。
新聞來源為Newtalk 新頭殼