NBA／聯盟還未公布防疫措施 詹皇很好奇
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-02 17:45:55
NBA新賽季各隊訓練營從今(2)日開始陸續展開，不過聯盟還沒公佈新賽季在疫情下將如何進行，連「詹皇」LeBron James都在節目上公開關心此事，拓荒者球星Damian Lillard認為沿用「泡泡聯盟」是比較容易的做法。
因2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發，NBA今年在奧蘭多打造「泡泡聯盟」隔離所有相關人士把賽季打完，而2020-21賽季即將在12月23日開戰，但目前尚未有相關防疫措施，只表示希望達到讓球迷進場的目標。聯盟指標球星James在節目上表示，「我非常有興趣看看防疫措施會是如何，對此有很多討論，他們希望能讓賽季持續進行，顯然有很多理由，其中金錢是最大宗。冬天病毒可能更活耀，疫情也變得更嚴峻，我很想知道我們會如何應對。」
Lillard則說，「就我個人經驗而言，在泡泡聯盟打球容易得多，沒有任何干擾，不用在賽後趕飛機，只在飯店和球場往來，身體恢復得更快，食物也都安排好。」Lillard也透露到目前為止，已接受過數百次檢測，幸運地都是陰性，「我能做到這點是因為我沒去任何沒必要去的地方，我只在訓練場和家來往。」