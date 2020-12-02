P聯盟／打過NCAA、ABL 夢想家混血新援金德偉球風強悍
P聯盟／打過NCAA、ABL 夢想家混血新援金德偉球風強悍
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-02 18:03:21
福爾摩沙台新夢想家球團今(2)日宣佈金德偉（Derek King）加盟，金德偉母親為道地台灣人，他本身也擁有台灣護照，因此具備本土球員資格，新球季他將以本土球員身份參與P. LEAGUE+聯盟。期待他的加入不但能夠增加夢想家的戰力，未來也將有機會能夠幫助台灣的籃球發展。
金德偉現年26歲，他過去曾以練習生身份進入NCAA籃球名校UC Berkeley大學，並在NCAA出賽兩個球季。2018年他開啟職業生涯，加盟澳門黑熊參戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），新人年上場時間場均15.6分鐘，三分球命中率三成六，並在防守端展現高壓迫性，表現穩定。總教練Kyle Julius表示，金德偉的球風強悍，也因為接受美國球風的洗禮，他擁有許多與身材較高大球員的對抗經驗，教練也提到，目前球隊陣中還是以年輕球員居多，期待金德偉的加入，不但能增加球隊的防守強度，也能將於國外賽事的征戰經驗分享予小將，讓球隊更加進步。
教練更特別表示，現階段他選擇球員並不會只以身材評斷，而是更加看重球員的態度與資質潛力，「我一直以來都是以長遠的規劃來組織球隊，希望能夠藉由陣中資深戰將的經驗傳承以培養年輕球員，除了讓夢想家擁有堅強的陣容，更能建立職業球隊文化，永續經營。」
對於來到台灣打球，金德偉提到，雖然他的母親是土生土長的台灣人，不過他一直沒有機會好好深入了解台灣，「這（在台灣打球）一直都是我很想要達成的目標！」他也興奮的提到，非常感激夢想家能夠給他這個機會，也很期待接下來能夠代表球隊出賽！金德偉已於今（2）日遵循政府規定完成14日居家檢疫隔離，而後他將會跟隨球隊訓練，以備戰新賽季。更多資訊請球迷鎖定寶島夢想家官方粉絲團。