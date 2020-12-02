林口子弟戲AR人偶來學戲　傳統結合科技創意吸睛

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

林口子弟戲AR人偶來學戲　傳統結合科技創意吸睛

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-12-02 20:08:20

林口子弟戲
▲林口子弟戲記者會正式開鑼。(圖/林口區公所提供)
「2020年新北市林口子弟戲」將於12月5日在林口竹林山觀音寺殿前廣場盛大演出，當天將有嘉寶國小學童帶來的小小子弟戲、林口悅樂軒南管交加戲、林口樂林園北管排場，希望振興傳統戲曲文化。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市政府文化局副局長于玟表示，市府長期重視傳統文化活動，除了107年將林口竹林山觀音寺巡迴觀音媽過頭列為市定民俗活動文化資產外，108年亦提列重點軒社樂林園為新北市第3個北管戲曲保存文資團體，帶動新北市傳統戲曲文化的振興。
▲全台唯一南管交加戲保存團體南管新錦珠交加戲團開場演出。(圖/林口區公所提供)
▲全台唯一南管交加戲保存團體南管新錦珠交加戲團開場演出。(圖/林口區公所提供)
今年除了歌仔戲國寶廖瓊枝歌仔戲團王敏沙老師指導嘉寶國小小小子弟戲外，林口樂林園為了110年開團慶持續邀請北管戲曲國寶彭繡靜老師指導北管戲曲，頭湖悅樂軒也邀請全台僅存的南管交加戲新錦珠劇團陳錦珠、陳錦姬、陳廷全老師指導全台僅存的南管交加戲，為傳承子弟軒社戲曲文化持續努力。

林口區長藍品畯表示，今年林口區公所結合在地的醒吾科技大學與林口竹林山觀音寺，以觀音佛祖身旁的龍女，創造出AR動態捕捉的虛擬代言人龍兒，以生動的畫面將戲曲身段加以呈現，融合傳統與現在科技的創新，讓傳統文化和現代科技交流擦出新火花。

醒吾科技大學副校長鍾志明指出，子弟戲傳統教學都是由老師一個動作一個動作分解教學，學習的效果需要靠學生的領悟，醒吾科大的這套AR動態捕捉技巧，有別以往的看錄影帶教學方式，透過即時光學動補系統，即時捕捉老師身體上的每個骨骼肌肉動作，將動作以3D的方式呈現，學生可以用不同角度觀察老師的肢體動作，讓老師精湛的身段技巧加以詳細的保存，這也是未來推動傳統戲曲保存的重要利器。
林口區公所表示，活動當天13時竹林山觀音寺將發放限量「註生娘娘油飯」，還有9大軒社共同演奏北管曲牌，及結合林口各軒社70尊神將拜廟，現場還有社團表演、子弟戲DIY服裝體驗及各式各樣攤位，為因應新冠肺炎疫情影響，參加活動請戴口罩，活動將採實名制，量測體溫填妥姓名即可獲得限量Q版神明祈福文具。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀