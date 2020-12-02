林口子弟戲AR人偶來學戲　傳統結合科技創意吸睛

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今年除了歌仔戲國寶廖瓊枝歌仔戲團王敏沙老師指導嘉寶國小小小子弟戲外，林口樂林園為了110年開團慶持續邀請北管戲曲國寶彭繡靜老師指導北管戲曲，頭湖悅樂軒也邀請全台僅存的南管交加戲新錦珠劇團陳錦珠、陳錦姬、陳廷全老師指導全台僅存的南管交加戲，為傳承子弟軒社戲曲文化持續努力。
林口區長藍品畯表示，今年林口區公所結合在地的醒吾科技大學與林口竹林山觀音寺，以觀音佛祖身旁的龍女，創造出AR動態捕捉的虛擬代言人龍兒，以生動的畫面將戲曲身段加以呈現，融合傳統與現在科技的創新，讓傳統文化和現代科技交流擦出新火花。
醒吾科技大學副校長鍾志明指出，子弟戲傳統教學都是由老師一個動作一個動作分解教學，學習的效果需要靠學生的領悟，醒吾科大的這套AR動態捕捉技巧，有別以往的看錄影帶教學方式，透過即時光學動補系統，即時捕捉老師身體上的每個骨骼肌肉動作，將動作以3D的方式呈現，學生可以用不同角度觀察老師的肢體動作，讓老師精湛的身段技巧加以詳細的保存，這也是未來推動傳統戲曲保存的重要利器。
林口區公所表示，活動當天13時竹林山觀音寺將發放限量「註生娘娘油飯」，還有9大軒社共同演奏北管曲牌，及結合林口各軒社70尊神將拜廟，現場還有社團表演、子弟戲DIY服裝體驗及各式各樣攤位，為因應新冠肺炎疫情影響，參加活動請戴口罩，活動將採實名制，量測體溫填妥姓名即可獲得限量Q版神明祈福文具。