109年資訊展體驗5G時代　民眾爭相體驗

109年資訊展2日正式展開，不到10點現場就已擠滿迫不及待的民眾等待進活動現場，預估今天將踴進上萬民眾，今年的重頭戲就是「前進未來．5G新時代」，走進主題館更以此為策展主軸，讓民眾可以更近距離的了解5G的發展過程與跨領域應用，未來如何運用 5G帶來的便利性。

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▲「超零售體驗館」可以了解到在超零售時代，消費者線上線下的購物足跡都能被即時蒐集、分析並推送最被需要的資訊。（圖／記者鄭志宏攝）

走到展場中央，今年2大品牌「華碩」及「微星」，也針對自家品牌推出強力機種。華碩看準2大需求「創作者及影音玩家」，主推「ZenBook Flip 13」全球最輕的OLED面板翻轉筆電，不僅色彩飽和，同時也是第一個OLED系列筆電；重量僅1.13公斤，採用俐落的 NanoEdge窄邊框螢幕及 360° ErgoLift 螢幕軸承設計，外型極致輕巧，搭載 Intel® Core™ 處理器，使用效果極佳。



▲「ZenBook Flip 13」全球最輕的OLED面板翻轉筆電，不僅色彩飽和，同時也是第一個OLED系列筆電。（圖／記者鄭志宏攝）

微星科技今年在商用筆電及電競筆電下足功夫，商用筆電將LOGO重新設計及顏色上跳脫黑色機種，將色彩不一樣的呈現，支援EVO機種，另外對商務人士打造的全新SUMMIT系列提供絕佳的生產力、安全性、高可靠度與簡約風格，在資安提升至最高等級，從指紋辨識到夜間紅外線掃描，都做到盡善完美；電競筆電主打「Stealth 15M」系列，搭載RTX2060顯示卡及搭載最新第11代Intel® Core™ i7 處理器，薄機身裡裝載雙風扇，顛覆以往電競筆電較厚較重的刻板印象，在輕薄機身中，完全詮釋效能。



▲微星科技今年在商用筆電及電競筆電下足功夫，商用筆電將LOGO重新設計及顏色上跳脫黑色機種，將色彩不一樣的呈現，支援EVO機種。（圖／記者鄭志宏攝）

中華電信今年不僅有自己的品牌館，以5G為核心展出多項產品特色，在影音串流、數位互動、手機遊戲，透過5G網路在雲端感受遊戲的樂趣及4K影音高畫質的享受；教育展最大品牌「南一書局」，直接一對一互動教學，學習效果極佳。

▲中華電信今年不僅有自己的品牌館，以5G為核心展出多項產品特色，在影音串流、數位互動、手機遊戲，透過5G網路在雲端感受遊戲的樂趣及4K影音高畫質的享受。（圖／記者鄭志宏攝）

新冠肺炎加速了科技產業的發展，科技產業為因應突如期來的疫情變化，由虛到實的整合技術更加成熟，民眾從今天開始可以踴躍來到資訊展，體驗不一樣的5G時代。