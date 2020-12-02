NOW辯風向／門當戶對重要嗎？藝人火爆攻擊　學生全氣炸

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反方一開始派出大根提出申論，他表示「門當戶對是古早的想法，以前的人認為是面子問題，現代根本不需要，因為現在以愛為大，所以門當戶對在兩個人的感情，可以是加分的條件，但不能是必須的」，這時小鐘也站起來說，「如果要門當戶對，就表示你的選擇會受到限制，應該要打破這種觀念」，到最後藝人隊的三人甚至唱起《浪子回頭》，強調如果結婚要門當戶對，這讓相愛的人根本無法在一起，誇張的申論方式，也笑翻全場。
而正方學生則是以「門當戶對價值觀才會近」來申論，結婚要考量的事情很多，同時也會多了很多身分，也因為結婚跟戀愛是兩件完全不同的事，所以要探究的是門當戶對，或是門當戶不對時，而產生的一些生活瑣事、價值觀的不同，而反方的小鍾則提出個案來質詢，卻遭正方學生打臉「如果有人說讀書不重要，是因為賈伯斯連大學都沒畢業，所以不重要，你覺得這樣對嗎？」現場的氣氛也相當火爆，兩方各持己見，互不相讓。
最後雙方在答詢網友問題時，正方代表左丹奴認為，如果門當戶對的其中一方的家庭墮落了，還是可以繼續走下去，主要是因為兩人的價值觀，原本就很接近，但反方藝人隊卻認為價值觀跟門當戶對沒有關係，雙方激動的話語又讓場面再度火爆，正方的左丹奴甚至氣到站起來，解釋價值觀為何，而換到反方代表小甜甜回答時，雙方依舊繼續爭吵，讓兩位主持人趕緊出面制止。
而節目也公布觀賞直播的網友投票，有33％的網友支持正方，而有67％的網友認為站在反方，看來多數人都認為「結婚時，門當戶對是不重要的」，主持人宋少卿卻認為很重要，「因為很多事情在結婚後會變不一樣，而且相愛容易、相處難，就算是兩個門當戶對的人，也可能因為『擠牙膏』這種小事而吵架，何況是後續因為價值觀而衍伸的問題，重點是自己的想法，畢竟這都是兩個人、兩個家庭的事」。
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