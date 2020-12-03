核可疫苗程序比英國久 歐盟強調安全至上
中央社
calendar_today2020-12-03 05:56:46
（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐盟藥物監管機構歐盟藥品管理局今天說，歐盟對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的核可流程時間較長，將會較為安全。英國已搶先緊急授權施打美德兩國合作研發的疫苗。
被問到英國緊急授權施打美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的實驗性疫苗，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示：「EMA認為就當前疫情的緊急情況而論，有條件的上市授權是最合適的管理機制。」歐盟藥品管理局另說，比起英國採行的緊急程序，歐盟的疫苗核可流程要有更多的證明與檢驗做根據。
EMA昨天指出，將在12月29日前決定是否授權使用輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech研發的疫苗。
此外，英國藥品及保健產品管理局（MHRA）局長芮恩（June Raine）則表示，此次審查授權使用輝瑞疫苗的流程沒有走捷徑，過程周延又嚴謹。
芮恩說：「不同的團隊同步對這款疫苗執行最嚴格審查，沒有任何的取巧，無庸置疑。」她表示：「我們的科學與臨床醫學專家日以繼夜工作，仔細並井井有條地審查每一份數據的表格及分析報告與圖表，這些數據有數百頁，甚至上千頁，極其重要的是，他們還分析臨床試驗前的事證，臨床試驗資料，生產與品質管制資料，還有最後的試驗樣品。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1091202