核可疫苗程序比英國久　歐盟強調安全至上

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

核可疫苗程序比英國久　歐盟強調安全至上

中央社

calendar_today2020-12-03 05:56:46

▲歐盟藥物監管機構歐盟藥品管理局表示，歐盟對新冠疫苗的核可流程時間較長，將會較為安全。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟藥物監管機構歐盟藥品管理局表示，歐盟對新冠疫苗的核可流程時間較長，將會較為安全。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐盟藥物監管機構歐盟藥品管理局今天說，歐盟對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的核可流程時間較長，將會較為安全。英國已搶先緊急授權施打美德兩國合作研發的疫苗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
被問到英國緊急授權施打美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的實驗性疫苗，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示：「EMA認為就當前疫情的緊急情況而論，有條件的上市授權是最合適的管理機制。」
歐盟藥品管理局另說，比起英國採行的緊急程序，歐盟的疫苗核可流程要有更多的證明與檢驗做根據。

EMA昨天指出，將在12月29日前決定是否授權使用輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech研發的疫苗。

此外，英國藥品及保健產品管理局（MHRA）局長芮恩（June Raine）則表示，此次審查授權使用輝瑞疫苗的流程沒有走捷徑，過程周延又嚴謹。

芮恩說：「不同的團隊同步對這款疫苗執行最嚴格審查，沒有任何的取巧，無庸置疑。」
她表示：「我們的科學與臨床醫學專家日以繼夜工作，仔細並井井有條地審查每一份數據的表格及分析報告與圖表，這些數據有數百頁，甚至上千頁，極其重要的是，他們還分析臨床試驗前的事證，臨床試驗資料，生產與品質管制資料，還有最後的試驗樣品。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1091202
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀