快訊／增1境外移入　30多歲女美國返台探親中鏢

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布，國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)確定病例，為本國籍30多歲女性(案687)，自美國入境。

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指揮中心表示，案687於美國工作，11月29日返台探親，入境後至住處居家檢疫，同日於住處出現喉嚨不適情形並主動通報，由衛生單位安排就醫採檢及收治住院，於今日確診。指揮中心發言人莊人祥提到，這名個案檢驗CT值很低，推測才剛發病不久。

指揮中心指出，已掌握個案同班機接觸者共25人，其中14人為前後二排座位旅客，列居家隔離，11人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計111,230例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含109,532例排除)，其中686例確診，分別為594例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、572人解除隔離、107人住院隔離中。