中職／富邦宣布二軍教練團異動　陳瑞振接任首席教練

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陳瑞振教練過往曾於美和中學、仰德科大、東石高中等學校執教，悍將陣中的吳世豪於青棒時期也曾接受過陳瑞振的指導。本次富邦邀請陳瑞振擔任二軍首席教練，期望能夠借重他多年來在學生棒球深耕的成果，幫助悍將陣中許多年輕球員成長、進而了解自己不足之處，也和二軍教練團一起規劃相關訓練安排，球團同時也借重陳瑞振在守備上的經驗，與回歸守備教練的施金典共同提升二軍選手的守備能力。
經球團長期觀察，蔡明晋於球員時期曾擔任過先發、中繼、後援等不同角色，均可順利完成教練團託付之任務，加上與教練團及球員均可順暢溝通，能夠以他豐富的經驗協助年輕投手設定適合的定位。今年初蔡明晋於一軍賽場受傷後，球團考量傷勢無法於短時間內復原，在經過與球員本人充分溝通後，於今年季末就開始安排蔡明晋協助做投手調整與訓練，明年起將正式以二軍投手教練身分繼續為球團效力。
2017年從球員轉任管理助理的徐育澄，不僅了解球員訓練及球隊運作方式，近年來更參與許多情蒐工作，對於球員培養、數據分析及訓練方式，可以提供球員更細膩的觀點。球團對於有心成長的人才，也願意提供內部發展機會，因此將徐育澄升任為二軍外野教練。未來也不排除繼續安排其他球員轉任行政或教練職，延續其棒球職涯。