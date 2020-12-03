妹子上捷運就衝博愛座！整車乘客臉綠 「理由」反被讚爆
妹子上捷運就衝博愛座！整車乘客臉綠 「理由」反被讚爆
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 10:52:24
台灣因為博愛座的「讓位」問題，屢屢發生一些爭議，老弱婦孺與年輕人爭執的事件曾出不窮，甚至延伸為社會新聞。近日，一名女網友則分享自己上了捷運之後，一屁股就坐在博愛座上，儘管一坐下瞬間，所有人都用異樣眼光看她，但她仍舊不在意，貼文引發廣大迴響。
原PO在Dcard貼文指出，每當我看著捷運車廂化身沙丁魚槽時，然而遠方有個深藍色座位依舊乏人問津！這時我一上車就是有禮貌且緩慢的朝那個座位移動，一屁股坐上去博愛座的那瞬間，旁邊的人果然都用一種「她怎麼敢坐在博愛座？」的眼神看著我。而面對周圍乘客的目光，我也會反其道以眼光回應「博愛座不是這樣用的啦！」原PO解釋，當車廂內沒有更需要座位的人時，博愛座就是只是個普通的座位，這時只要你自認自己是個好人，那麼某種程度上，這時候的你就必須要去坐博愛座，與其大家都不坐或者被「不會讓座」的人坐走，那還不如自己去坐！遇到有需要的人就讓位，這是我的乘車忍道。貼文一出，網友紛紛回應「好療癒的貼文....博愛座真正用法在這邊！」、「我也是一屁股坐！遇到需要才讓位啊，讚」、「我搭機場捷運也都坐博愛座，可以靠牆又不會有太多人坐旁邊，遇到需要再讓位就好」、「合理，而且就已經很擠了，又空兩個位置在那邊幹嘛」、「做得好，我也是最愛坐沒人敢坐的博愛座」、「堅持不坐博愛座的人才真的搞錯真正用法」。（編輯：張嘉哲）