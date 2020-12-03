網球／繼年終女雙球后　謝淑薇入圍WTA年度最佳雙打組合

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

網球／繼年終女雙球后　謝淑薇入圍WTA年度最佳雙打組合

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-12-03 12:37:46

▲我國網球一姊謝淑薇和捷克搭檔Barbora Stracova勇奪羅馬女網賽冠軍。（圖／取自謝淑薇粉專）
▲我國網球一姊謝淑薇和捷克搭檔Barbora Stracova勇奪羅馬女網賽冠軍。（圖／取自謝淑薇粉專）
我國網球一姊謝淑薇本季搶下4冠，並成為今年的年終女雙球后，今(3)日WTA在官網公布2020年度最佳球員獎項，謝淑薇入圍WTA年度最佳雙打組合，經媒體投票後將在下周公布得獎者。
我是廣告 請繼續往下閱讀
ATP、WTA在官網公布2020年度最佳球員獎項入圍名單，WTA年度最佳雙打組合部分，「台捷組合」謝淑薇／Barbora Strycova將和今年澳網、法網女雙冠軍「法匈聯軍」Kristina Mladenovic / Timea Babos、法網亞軍Alexa Guarachi （美國）/ Desirae Krawczyk（智利）、Nicole Melichar（美國）/徐一幡（中國）競爭。
值得一提的是，西班牙「蠻牛」Rafael Nadal、阿根廷「小巨人」Diego Schwartzman入圍ATP最佳運動精神獎，後者雙料入圍ATP最佳進步獎，大坂直美入圍WTA年度最佳球員，美籍華裔20歲新秀李安則獲WTA最佳新人獎提名。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀