司法委員會追毒品遺失　藍綠立委爆口角嗆：你算老幾

我是廣告 請繼續往下閱讀

立院司委會今討論「毒品遺失調閱小組」運作要點草案，全部條文共15條，但才討論到第2條，朝野立委就針對條文內容產生歧見，並進一步成為衝突。

草案第2條原規定，「除憲法、法律或法令另有規定外，本小組之運作依本要點辦理」。周春米提出疑問，指「或」是否改成「及」，但李貴敏認為應用「或」較為適合，周再問那是否改成「頓號」，並想請教議事人員一般法律用詞的慣例，李則直接裁示就用「頓號」，雙方為此發生爭執。





李貴敏質問周春米「你的目的在哪？到底是討論調閱小組，還是炫耀你懂什麼？」周春米回擊「我沒有在炫耀什麼。」李貴敏批評「妳就所有東西都有意見」周春米回「為何我不能有意見？」李說「只要講的是有道理的」周再回「不管有沒有道理，大家都可以在這講，主席請你息怒」李強調「我沒有生氣，請你不要搗亂」周說「我沒有搗亂，請你尊重委員發言的職權」李則回「主席有主持會議秩序的權利」。





爭執無法緩解，李貴敏宣布朝野協商，要民進黨團提出他們的版本來討論、定案。李受訪時質疑周春米動機不單純「我覺得她有備而來，她從調閱小組成立原因就有意見，你看她發言就知道，又在找麻煩，因為上次掉毒品了，怕民怨才成立調閱小組，現在要卡，大家都要知道你是玩假的。」

周春米受訪表示，現在爭執點在於要先選出調閱小組的召集人，由召集人來訂出要點、主導小組運作，並非由召委主導調閱要點，周強調，立法院過去因各項事件成立調閱小組時，也都是按此邏輯運作。