裁員惹議！港有線電視駁「滅聲」批評　強調編採方針不變

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聲明表示，香港媒體經營環境日趨困難，再加上近期的社會狀況和疫情影響，公司的經營更為嚴峻；為了令有線新聞得以繼續維持，他們必須進行根本性的架構重組，從而削減成本。
聲明指出，面對這段艱難日子，他們已不斷向公司管理層爭取，盡量把重組架構對新聞部的影響減至最低，但遺憾最終仍有約40名同事需要離職。
聲明表示，有關決定並非十全十美，過程中與各部組主管的溝通也可以做得更好，但重組架構的目的只是希望新聞部能夠達致人手和資源共用，以及加強各部組之間的相互協作，令人手調配更具彈性。
聲明強調，已獲公司管理層作出承諾，一是有線新聞的編採方針維持不變；二是未來2年新聞部不會再裁員，也不會減薪；三是積極提拔有潛質的同事，重新檢視各人的職級及薪酬安排。
有線新聞部前天宣布裁員，負責專題報導的「新聞刺針」小組成員全部被解僱，立即離職，此舉導致中國組編採人員不滿，全組約10人請辭。
香港記者協會事後表示關注事件，指「新聞刺針」過去一年時有針對警方或政權的報導，事件令人擔心「管理層是藉財政節流原因，將長期受政治壓力的組別裁減，令新聞部以後不再觸及敏感議題的報導」。（編輯：翟思嘉）1091203