房市／三鶯線未通車 鶯歌房價已破2字頭
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 08:30:00
新北市鶯歌區因有台鐵、國道等交通機能，過去台北客買盤穩定，近期因捷運三鶯線捷運題材，帶動房價上揚；實價登錄資料顯示，捷運三鶯線行經鶯歌區的5站，周邊房價均已破2字頭。
捷運三鶯線行經三峽與鶯歌，預計2023年完工。根據信義房屋統計捷運站點周邊房價資料，三鶯線行經鶯歌區共有5站，包含鶯歌車站、陶瓷老街、國華、永吉公園、鶯桃福德站，房價都已站上2字頭，靠近鳳鳴重劃區的鶯桃福德站平均單價為22.73萬最高，次之兩站則是鶯歌車站與陶瓷老街，平均單價在21.78萬與21.53萬。對此，住商不動產鶯歌建國加盟店店長吳展碩表示，鶯桃福德站位於鶯桃路、福德一路口，因鄰近鳳鳴重劃區，許多新建案拉高成交單價的關係；而鳳鳴重劃區離大湳交流道近，5分鐘就上交流道，交通具優勢，再加上重劃區內建商主打低自備款，吸引部分首購族選擇鶯桃福德站周邊購屋。
而鶯歌車站與陶瓷老街預定站周邊平均單價約20至21萬元間。吳展碩進一步說明，許多台北的換屋族會選擇到鶯歌買房，可買到相較於台北坪數較大的物件，他們通常會選擇鄰近火車站的陶瓷老街與鶯歌車站周邊，走路最快3分鐘就可到火車站，鶯歌火車站至台北車站的車程也僅需30分鐘。吳展碩說，鶯歌火車站周邊有屋齡2、3年的新大樓，但大多還是平均屋齡15年的電梯三房最受青睞。