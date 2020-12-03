安內呼吸呷百二 國家廣播文物館樂齡呼吸體驗
記者邱嘉琪/嘉義報導
calendar_today2020-12-03 19:50:00
中央廣播電台國家廣播文物館日前舉辦為期兩天的「安內呼吸呷百二-無齡呼吸訓練遊戲」活動，除有健康呼吸檢測外，還簡單訓練長輩的肺活量，再嚐試用習得的呼吸法進行錄音體驗，長輩在歡樂互動的同時，文物館亦記錄了他們珍貴的歌聲與笑聲。
國家廣播文物館指出，此次活動報名相當的踴躍，參與的學員最高齡為86歲，其中82歲的母親特地親自來館內幫63歲女兒報名，母女檔同學的精神令人感動。參加的學員中更有瑜珈、游泳及各式樂齡課程的專業講師，他們特地遠從高雄台、台南、前來參與。 館方聘請擁有樂齡體適能健身C級教練張嘉晏老師，課程安排從預防老化的角度來規劃好玩的學習活動。課前透過吹氣球與吹泡泡測試讓每位學員作呼吸檢測，同時針對呼吸與發聲功能，以簡單的肢體運動與遊戲輔具來訓練肺活量減緩老化的系統，讓學員們在活動當中相互協助，課程內容相當活潑精彩。
下午並安排學員們進入文物館的透明播音間，依老師所教授的腹式呼吸跟勝利式呼吸法，做實際的錄音體驗，樂齡的長輩隨著音樂的播放忘齡的唱懷舊金曲，現場歡樂的笑聲不斷，國家廣播文物館也幫他們記錄珍貴的歌聲與歡樂的笑聲。 國家廣播文物館組長黃吉祥表示，中央廣播電台本著平權與照顧樂齡長輩理念，結合呼吸訓練與懷舊錄音遊戲，讓樂齡長輩們在活動當中連結生活的經驗並促進身體的健康。