影／風大！倒塌鷹架面積龐大佔據路面　未傷及人車

彰化縣員林市與社頭鄉交界一處房屋拆除工程鷹架今（3）日10點多突然發生倒塌意外，整排近40米長3樓高的安全網鷹架倒塌路面，發生巨大聲響，嚇壞一旁店家，幸好當時未有人車經過，未造成人員傷亡，員林市公所說，現場建物已經大面積完成拆除，但查無包商拆照申請，將依法開罰3萬元，並勒令停工補辦手續。

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▲員林市員集路、東彰路口，路邊整排民宅正在進行拆除重建工程，上午10點多整片3層樓高的鷹架竟應聲倒下，阻斷人車通行。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 03）

× ▲員林市員集路、東彰路口，路邊整排民宅正在進行拆除重建工程，上午10點多整片3層樓高的鷹架竟應聲倒下，阻斷人車通行。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 03）

員林市員集路、東彰路口，路邊整排民宅正在進行拆除重建工程，今（3）日上午10點多整片3層樓高的鷹架竟應聲倒下，阻斷人車通行，包商業者迅速的在半小時內清理乾淨，對於倒塌意外原因表示是「今天風大」，其他則不願多談。

據了解該意外地點整排透天厝房屋正在進行拆除，承包商有在道路旁架設鷹架圍起安全網，已施工多日，但是今早10點多突然傳出巨響，整排鷹架竟然倒塌，鐵架、鐵管佔據15米寬的員集路3/4路面，由於該路段位於員林市與社頭鄉交界，亦是兩地來往重要幹道，事故發生也造成南北兩向道路塞車。

▲疑因今天風勢太大，路旁高高的鷹架整個往員集路倒下，幾乎占滿整條路面。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 03）

× ▲疑因今天風勢太大，路旁高高的鷹架整個往員集路倒下，幾乎占滿整條路面。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 03）

有民眾將意外現場貼文臉書「社頭人俱樂部」，引起當地民眾熱議，有民眾覺得離譜，「這已經是嚴重公安意外」、「拆屋鷹架沒支撐一定倒」、「搞什麼，那裡是重要幹道，昨天也發生車禍，就是因為交通椎擺太出來」，也有人說「還好倒下來的時間人車稀少」、「命不夠硬的過去一定很慘」。

員林警分局林厝派出所長葉文慶說，該處工地正在進行房屋拆除作業，包商在道路旁架設鷹架圍起安全網，但疑因今天風勢太大，路旁高高的鷹架整個往員集路倒下，幾乎占滿整條路面，還好當時無人車行經，沒有人受傷，警方接獲通報，立即派員前往指揮交通，讓包商進行清理。

▲整排鷹架竟然倒塌，鐵架、鐵管佔據15米寬的員集路3/4路面。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 03）

× ▲整排鷹架竟然倒塌，鐵架、鐵管佔據15米寬的員集路3/4路面。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 03）

彰化縣政府建設處表示，廠商約半小時即將現場清除完成，因該地屬都外轄區，由員林市公所發照；員林公所表示，該路段為彰化縣政府轄管，須向縣府釐清是否有合法借用路權；建築部分已大面積拆除，但公所確認該工地並無拆照申請，將依建築法第86條第一項第三款處3萬元罰緩，並勒令停止拆除、補辦手續。