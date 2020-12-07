菊島風雲／賴峰偉射出海洋活化12箭　盼再現澎湖海洋生機

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賴峰偉說，當時為了挽救澎湖漁業，他在88年宣示「澎湖海洋年」，訂下52項海洋保護活動，在漁業界、環保界、公務界、教育界等積極參與之下，海洋復育成效卓著，他任內澎湖的漁業年產值從88年23億、89年25億、90年31億、91年36億，至92年一舉突破47億大關。反觀在前澎湖縣長陳光復任內的104年澎湖縣漁業年產值跌至17億、105年16億。
賴峰偉力推的「海洋活化12箭」，包括：
【管制內海汙染源】
1、汙水處理2022年完成率達60%：加快建置汙水下水道、汙水處理廠，減少廢水入海，提高汙水回收率。
2、餐飲業裝設油水分離設備：先輔導，後取締，要求業者改善。
3、監督海上平台業者：廢棄物零入海、水肥零排放。
4、減少養殖殘餌：改善投放方式，避免內灣優養化。
5、禁止使用化學洗網劑：輔導箱網養殖業者改用防彈纖維網，減少藻類吸附。
【維護漁業秩序】
6、限期禁捕：距岸線1海浬內，每年1、2、7、8月禁止所有網具，其餘月分開放網目3公分以上刺網、10噸以下漁船作業。
7、刺網、定置網實名制：隨意棄置網具，將追查使用者，並要求「網在、船在」，禁止佔據漁場。
8、管理立竿網具：申請漁權後，允許每年10月15日至隔年2月28日作業，逾期將強行拆除，維護航行安全及漁業資源公平。
9、無籍船合法化：轉導船主申請遊艇執照。
10、嚴禁潛水器、空氣軟管搭配魚槍打魚。
【復育海洋資源】
11、每年清除6萬公尺海底覆網，3年18萬公尺。
12、棲地復育及種苗放流：人工扦插種植珊瑚礁，復育珊瑚魚類棲地。
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