菊島風雲／賴峰偉防疫超前布署 為澎湖賺得新冠零確診
菊島風雲／賴峰偉防疫超前布署 為澎湖賺得新冠零確診
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-12-07 08:52:00
今年1月「新冠肺炎」疫情爆發以來，澎湖縣長賴峰偉秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」、「超前布署」防疫，並以他過去SARS防疫經驗，率先全國在機場、港口裝設紅外線體溫測量儀、要求縣府公務人員暫緩出國、全面清查6百餘名陸配旅遊史、嚴禁海上交易、強力取締越界陸船、首創防疫專車、設置居家檢疫報到站、健保卡查詢遊客旅遊史、離島民眾返國後入住台灣防疫旅館檢疫14天等，在自助、人助、天助情況下維持澎湖「零確診」。
賴峰偉指出，澎湖對外齊心防疫，也齊力淨灘，去年至今已清理海岸線長達300公里，清除海廢垃圾400公噸，淨灘270場次，動員3萬人次，另去年清除海底覆網12萬公尺，今年再清出6萬公尺，並實施網具實名制，海洋逐漸恢復往日生機。賴峰偉說，澎湖未來將逐步邁入國際化城市，英文則是國際通用語言，為厚植澎湖學生英語能力，除了目前英語村及雙語學園外師駐島與駐校教學服務外，未來將在七美、望安增設英語村，同時增聘充足外師，打造澎湖成為雙語友善的國際化城市。
針對中央明年1月1日開放萊克多巴胺美豬進口，賴峰偉表示，將修正澎湖縣食安自治條例，明訂豬肉及其產製品不得驗出瘦肉精。明年1月起，澎湖全縣公私立幼兒園、國中小、老人餐食等全面採用國產豬肉，並嚴格要求加強抽驗豬肉瘦肉精，另各類供應、銷售豬肉及豬可食部位原料的餐飲、販售、製造等食品業者，應如實標示「豬肉原產地」，標示不實，最重罰400萬元。
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