菊島風雲／陳雙全拋震撼彈　將爭取國民黨下屆澎縣長提名

國民黨籍的澎湖縣長賴峰偉執政屆滿2周年之際，副議長陳雙全拋出

將爭取國民黨提名參選下屆縣長

的震撼彈，為澎湖政壇投下變數；陳雙全表示，澎湖擁有世界第一的海洋文化，希望能善用這份資源，好好重新盤整澎湖的海洋資源，以永續發展為指標，再造菊島成為海洋首都。

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陳雙全指出，澎湖現有67座大大小小的漁港，其中有30座是低密度使用，實在非常可惜；如果澎湖縣政府這些只有幾艘漁船停泊的漁港好好修整，將其活化利用並轉型為休閒漁港，讓許多喜愛「自駕」遊艇的玩家自由停泊，同時配合高檔民宿、潛水、海釣等旅遊活動推廣，將可發揮其最大效用，打造澎湖成為一座海洋城市。

陳雙全進一步說，他認為一位優秀的地方父母官，要懂得施政的方法與技巧，好的政策如果推動過於急切，容易造成民眾的無所適從；並舉賴峰偉剛上任時的燒烤店之亂為例，當初如果能好好先跟業者溝通，並訂出一套合理的檢驗標準與時程，相信店家都能夠接受，畢竟有好的環境，才能吸引觀光客前往消費。

▲陳雙全出錢出力推動國際海上運動競賽在澎湖舉辦，行善更是不落人後，家族成員慨捐1千多萬元給天主教惠民醫院重建基金。（圖／記者張塵攝，2020.12.01）

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