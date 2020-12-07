菊島風雲／陳雙全拋震撼彈 將爭取國民黨下屆澎縣長提名
菊島風雲／陳雙全拋震撼彈 將爭取國民黨下屆澎縣長提名
記者陳志仁/澎湖報導
calendar_today2020-12-07 08:55:00
國民黨籍的澎湖縣長賴峰偉執政屆滿2周年之際，副議長陳雙全拋出「將爭取國民黨提名參選下屆縣長」的震撼彈，為澎湖政壇投下變數；陳雙全表示，澎湖擁有世界第一的海洋文化，希望能善用這份資源，好好重新盤整澎湖的海洋資源，以永續發展為指標，再造菊島成為海洋首都。
陳雙全指出，澎湖現有67座大大小小的漁港，其中有30座是低密度使用，實在非常可惜；如果澎湖縣政府這些只有幾艘漁船停泊的漁港好好修整，將其活化利用並轉型為休閒漁港，讓許多喜愛「自駕」遊艇的玩家自由停泊，同時配合高檔民宿、潛水、海釣等旅遊活動推廣，將可發揮其最大效用，打造澎湖成為一座海洋城市。陳雙全進一步說，他認為一位優秀的地方父母官，要懂得施政的方法與技巧，好的政策如果推動過於急切，容易造成民眾的無所適從；並舉賴峰偉剛上任時的燒烤店之亂為例，當初如果能好好先跟業者溝通，並訂出一套合理的檢驗標準與時程，相信店家都能夠接受，畢竟有好的環境，才能吸引觀光客前往消費。
陳雙全這幾年一直出錢出力，推動國際海上運動競賽在澎湖舉辦，他也擔任中華民國帆船協會的理事長，每年在澎湖舉辦風浪板、風帆船、風箏浪板等國際賽事；由於秋冬是澎湖觀光業的淡季，陳雙全更是廣邀全世界好手來澎，大大提升澎湖海島在世界的知名度。
陳雙全更是行善不落人後，這次得知天主教惠民醫院改建必須向社會大眾募款，家族成員立刻拿出1000多萬元的捐款，希望拋磚引玉帶動社會善的力量；陳雙全他用心愛澎湖的心，著實令人感動。
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