菊島風雲／賴峰偉推動永續海洋 致力改革讓澎湖揚帆啟航
菊島風雲／賴峰偉推動永續海洋 致力改革讓澎湖揚帆啟航
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-12-07 08:51:00
人生的劇本如果可以重寫，澎湖縣長賴峰偉還會再次參選澎湖縣長嗎？賴峰偉自述，1995年甫從美國取得博士學位，歸國返台到行政院原子能委員會復職，當時國民黨中央黨部有意栽培他，並且安排他接任國民黨澎湖縣黨部主委，當時親友大多勸他婉拒，留在中央好好穩定發展，唯獨剛過世的岳父郭長流獨排眾議，支持他回鄉服務。
3年多前賴峰偉卸任神腦董事長，原本一心想規劃退休生活，但此時郭長流見澎湖建設遲滯不前，難忍家園荒頓頹廢，再次獨排眾議鼓勵他「身體健康，尚年輕，應該多為澎湖做點事」。是甚麼樣的決心，讓賴峰偉在退休後依舊肯為澎湖奉獻?賴峰偉強調，澎湖是他出生成長的故鄉，為了下一代子孫，以及澎湖人世世代代賴以為生的海洋永續，他願意將畢生經驗回饋澎湖。
賴峰偉強調，唯有改革，澎湖才能起飛。《遠見雜誌》2020年縣市首長施政滿意度調查，滿意度增加19.7個百分點，不滿意度較去年降8.7個百分點，是六都以外下降最多的縣市。醫療面向施政成績增加18個百分點，增幅全國居冠。《天下雜誌》「2020縣市首長施政滿意度民調暨幸福城市調查結果」，澎湖「縣市競爭力總排名」由2019年第9名進步至第8名，在排除六都之外的多項施政指標，澎湖縣府團隊表現亮眼，9成民眾生活在澎湖，感到幸福。賴峰偉表示，「辛勤流汗耕耘，必歡笑收割」，他此任努力推動澎湖心靈改革，人人成為澎湖向上提升的力量，期許大家一起攜手同心努力，敞開心胸，讓澎湖揚帆啟航成為國際化城市。
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