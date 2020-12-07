菊島風雲／賴峰偉推動永續海洋　致力改革讓澎湖揚帆啟航

人生的劇本如果可以重寫，澎湖縣長賴峰偉還會再次參選澎湖縣長嗎？賴峰偉自述，1995年甫從美國取得博士學位，歸國返台到行政院原子能委員會復職，當時國民黨中央黨部有意栽培他，並且安排他接任國民黨澎湖縣黨部主委，當時親友大多勸他婉拒，留在中央好好穩定發展，唯獨剛過世的岳父郭長流獨排眾議，支持他回鄉服務。

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3年多前賴峰偉卸任神腦董事長，原本一心想規劃退休生活，但此時郭長流見澎湖建設遲滯不前，難忍家園荒頓頹廢，再次獨排眾議鼓勵他「身體健康，尚年輕，應該多為澎湖做點事」。