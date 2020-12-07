菊島風雲／防疫紅利　賴峰偉團隊創造後疫情澎湖國旅奇蹟

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菊島風雲／防疫紅利　賴峰偉團隊創造後疫情澎湖國旅奇蹟

記者張塵/澎湖報導

calendar_today2020-12-07 08:53:00

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▲澎湖縣政府在縣長賴峰偉力行「超前布署」、「禦敵從嚴」的防疫政策下，成功維持「零確診」，進而造就今年6月份開始的澎湖觀光大爆發。（圖／記者張塵攝，2020.12.03）
2020年初，全球爆發嚴重的新冠肺炎疫情，澎湖縣政府在縣長賴峰偉力行「超前布署」、「料敵從寬、禦敵從嚴」的防疫政策下，成功維持澎湖「零確診」，進而造就今年6月份開始的澎湖觀光大爆發，創造滿滿「防疫紅利」，讓澎湖榮膺今年國旅第一名。
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▲澎湖縣政府今年花火節與迪士尼漫威公司合作無人機，一共吸引52萬人次遊客、創造26億的觀光產值。（圖／記者張塵攝，2020.12.03）
▲澎湖縣政府今年花火節與迪士尼漫威公司合作無人機，一共吸引52萬人次遊客、創造26億的觀光產值。（圖／記者張塵攝，2020.12.03）
賴峰偉表示，縣府旅遊處今年花火節與迪士尼漫威公司合作無人機，一共吸引52萬人次遊客、創造26億的觀光產值，明年已有多家國際知名企業主動與縣府洽談花火節聯名事宜，證明「花若盛開蝴蝶自來」。他肯定旅遊處同仁企劃與創意，期許明年再接再厲，為澎湖創造更多商機。
▲澎湖縣政府打造澎湖的愛情海島形象，還有秋冬季節的「戀戀海味‧澎湖美食假期」，強力行銷澎湖美食。（圖／記者張塵攝，2020.12.03）
▲澎湖縣政府打造澎湖的愛情海島形象，還有秋冬季節的「戀戀海味‧澎湖美食假期」，強力行銷澎湖美食。（圖／記者張塵攝，2020.12.03）
2020年，賴峰偉提出「文化旅遊年」營造四季觀光，首先年初外垵元宵節乞龜活動三天湧入1萬9,000人，接著澎湖國際海上花火節吸引52萬遊客，另舉辦澎湖國際風箏節、情定澎湖灣，打造「結婚不必到夏威夷，來澎湖很可以」的愛情海島形象，還有秋冬季節的「戀戀海味‧澎湖美食假期」，強力行銷澎湖美食。

在深化旅遊資源方面，今年新闢澎湖好行媽宮湖西線、遴選文化旅宿、出版文旅專書、四大戰役文旅遊程、澎湖專屬文創商品、蒙面主題旅遊，同時也創造小眾冬旅新型態，在旅遊處同仁努力之下創造佳績。

今年澎湖縣府打造貝殼教堂、山水30高地夜間燈光造景、通梁公園彩繪階梯、望安綠蠵龜涼亭、南寮雞母狗公園、龍門閉鎖陣地改善整建、員貝露營基地整頓、海洋地質公園中心活化經營，更加豐富澎湖觀光的硬實力。
 

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