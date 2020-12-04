結婚為了賺錢？新人一招爽拿紅包 女臉綠喊「不爽去了」
結婚為了賺錢？新人一招爽拿紅包 女臉綠喊「不爽去了」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 07:44:28
大學畢業出社會之後，身旁不少友人也會開始有結婚消息，自己也可能收到喜餅受邀參加婚禮，但遇到新人委託代送喜餅，這能不尷尬嗎？近日，一名網友分享自己一位許久沒聯絡的友人明年要結婚了，原本收到通知的他，想說還是去一下婚禮，但卻因為新人的「誇張舉動」而不想去了，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「近期一位平常沒什麼再聯絡的高中同學說明年要結婚了，最近在發喜餅，問我有沒有空能拿喜餅，順便將喜餅拿給另一個A同學，我因為跟A同學感情還不錯，且下班也會順利經過她家附近，就義不容辭地答應了」。沒想到過幾天，那個新人又說「同學B的能不能也請你幫忙拿給他」這讓原PO超傻眼表示「當下我也暗示他我不想要，但還是被半強迫的答應，你要送喜餅賺人家紅包費，你就是要自己花時間，去跟每一個約拿喜餅的人喬時間啊，把我這裡當中途之家嗎？本來想說去參加一下，經過喜餅轉送事件，已經打算不去參加婚禮了」。貼文一出，網友紛紛回應「只有我覺得送喜餅不親自送很像在蹭紅包嗎....」、「之前也遇過，我直接跟他說不用給我喜餅，我不會去」、「為什麼最近的新人都給人只想著用結婚賺錢的感覺啊....」、「真的受不了台灣習俗...收個餅就要包紅包，難道結婚是為了賺錢？」、「我同學曾經把全班的喜餅都搬來我家更扯....。」（編輯：張嘉哲）