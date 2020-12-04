辦過戶請友代刻印章！他打開卻只見「1字」 下秒糗爆了
辦過戶請友代刻印章！他打開卻只見「1字」 下秒糗爆了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 16:28:36
有些朋友會藉著互整來增進彼此的感情，但若是整過頭的話，場面可能就會變得非常尷尬。近日，就有網友分享，請朋友幫忙代刻印章，到監理站辦理過戶時，卻發現印章上頭竟刻了一個「耶」字，讓他瞬間尷尬到不行，貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢1公社》表示，由於他要辦理過戶，因此便請朋友幫忙代刻印章，他稍早一拿到印章，便趕緊前往監理站處理，「等了好久終於輪到我了」，沒想到他一打開卻發現印章上，竟刻了一個大大的「耶」字，讓他瞬間傻眼。監理站人員一接過印章後便問，「是在耶什麼？」他也接著補充，因為這枚印章上只有「耶」字，所以是不具任何意義，因此也沒辦法成功辦理過戶，面對這種情況，讓原PO苦笑的說「草率了.......朋友真的要慎選」。許多網友看到也紛紛回應，「這種豬隊友以後直接捨棄」、「這也太會整人了吧」、「好尷尬的感覺」、「這個應該是交情很深的好兄弟才幹得出來的好事」、「還好不是爽」、「這真的有夠尷尬」、「這真的太好笑了」、「監理站人員滿頭問號」、「我會笑爛，真的是好朋友無誤」。（編輯：許智超）