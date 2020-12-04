集雅社全台最大店櫃　台北首家雙音響賞析室盛大開幕

全球疫情再增溫，儘管台灣疫情控制得宜，但帶動宅經濟發酵，受惠於宅經濟與周年慶，集雅社趁勢在遠企百貨開設200坪超豪華櫃位，提供歐美日韓高端品牌的精品影音家電旗艦店，近500種商品陳列；可以體驗德國音響品牌HECO的高品質聲音；更可以邊走邊逛街，享用美食。集雅社歡慶開幕，舉辦滿萬送千活動，還有多重開幕超值優惠、滿額禮；12月4日晚上舉辦「NAD‧VIP數位串流音響講座」，邀請VIP搶先體驗聆聽好聲音，現場備有頂級服務及茶點，有聲音控的朋友，千萬別錯過。

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▲集雅社趁勢在遠企百貨開設200坪超豪華櫃位，提供歐美日韓高端品牌的精品影音家電旗艦店。（圖／Nownews 拍攝）

× ▲集雅社趁勢在遠企百貨開設200坪超豪華櫃位，提供歐美日韓高端品牌的精品影音家電旗艦店。（圖／Nownews 拍攝）

集雅社全台超過50家門店，原本多數布局於百貨、購物中心等商場，這次在台北遠企購物中心，開設第52家專櫃，也是全台最大的專櫃，超過200坪最大的體驗空間寬敞舒暢，提供歐美日韓各知名高端品牌，在今年，也首次和德國元老級音響品牌HECO合作，HECO是德國揚聲器傳統品牌，創立於1949年至今已擁有71年歷史。創立以來一直致力於在家居環境中再現毫不妥協的高品質聲音，用扎實的音響技術，做出具有技術創新的喇叭。原廠堅守傳統設計，喇叭沒有浮誇的造型，卻處處可感受的到德國喇叭該有的嚴謹態度。



▲「五星級的享受，五星級的服務」，這就是集雅社選擇在遠企購物中心開設最主要的目的。（圖／Nownews 拍攝）

× ▲「五星級的享受，五星級的服務」，這就是集雅社選擇在遠企購物中心開設最主要的目的。（圖／Nownews 拍攝）

集雅社櫃位位在遠企內五星級購物空間，與國際精品、知名美食比鄰而立；家電部份除了北區櫃位中最大的日立、三菱品牌專櫃外，另外開設「全新智慧生活體驗館」，有SONY、LG、三星、國際、日立、夏普、三菱、YAMAHA、BWT淨水器等生活影音家電品，滿足消費者全方位需求，可以一站式購足生活家電。



▲今年首次和德國元老級音響品牌HECO合作，HECO是德國揚聲器傳統品牌，創立於1949年至今已擁有71年歷史。（圖／Nownews 拍攝）

× ▲今年首次和德國元老級音響品牌HECO合作，HECO是德國揚聲器傳統品牌，創立於1949年至今已擁有71年歷史。（圖／Nownews 拍攝）

為了讓發揮高級音響的強大功能，集雅社也在櫃內設置台北首家雙音響賞析室(LUXMAN/HECO)，提供多樣化音響視聽享受，從聲霸、家庭劇院，到專業的兩聲道、Hi-End等音響，滿足不同需求，服務各式各樣的客戶，成為集雅社在遠企設櫃的最大特色之一。





「五星級的享受，五星級的服務」，這就是集雅社選擇在遠企購物中心開設最主要的目的，在享受逛街出遊的氛圍時，不妨抽空來到集雅社櫃位，感受現場最高質感的影音設備，在選購影音家電的過程中，有如出國度假般的輕鬆，滿足娛樂生活居家需求。

▲為了讓發揮高級音響的強大功能，集雅社也在櫃內設置台北首家雙音響賞析室(LUXMAN/HECO)，提供多樣化音響視聽享受。（圖／Nownews 拍攝）

× ▲為了讓發揮高級音響的強大功能，集雅社也在櫃內設置台北首家雙音響賞析室(LUXMAN/HECO)，提供多樣化音響視聽享受。（圖／Nownews 拍攝）

為了服務重要的VIP，12月4日晚間7時，舉辦「NAD‧VIP數位串流音響講座」，現場將聽到來自大不列顛，正統英倫美聲音響、新世代經典系列擴大機「C368」以及無線高音質數位串流模組BluOS的全新面貌，共同演繹出高清串流音樂生活。